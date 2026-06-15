El Estado renueva con Canarias la gestión compartida de las reservas marinas para reforzar la pesca sostenible

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha renovado los acuerdos de colaboración que mantiene con las comunidades autónomas de Canarias y Murcia para la gestión compartida de las Reservas Marinas de Interés Pesquero. La decisión da continuidad a un modelo de cooperación entre administraciones que lleva años aplicándose en distintos puntos del litoral español y que tiene como objetivo principal la conservación de los ecosistemas marinos y el apoyo a la pesca artesanal.

La prórroga de estos convenios refuerza la coordinación entre la Administración General del Estado y los gobiernos autonómicos, permitiendo una gestión conjunta de espacios protegidos considerados estratégicos para la biodiversidad marina y la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

Según destaca el Ministerio, esta fórmula de trabajo facilita un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles, optimiza el gasto público y favorece una gestión más eficiente de las reservas.

Más de tres décadas de trabajo conjunto en Canarias

En el caso de Canarias, la colaboración entre el Ministerio y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno autonómico se centra en dos de las reservas marinas del Archipiélago.

Se trata de la Reserva Marina de Interés Pesquero de Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, creada en 1995, y la reserva de Punta de La Restinga-Mar de Las Calmas, en la isla de El Hierro, declarada un año después, en 1996.

Vista aérea de La Restinga, en el municipio de El Pinar en la isla de El Hierro. / Turismo Islas Canarias

Ambos espacios están considerados referentes en la protección de los recursos marinos y en la recuperación de especies pesqueras de interés comercial. Además, constituyen áreas de especial valor para la investigación científica y el seguimiento de la biodiversidad marina.

La cooperación institucional en Canarias se remonta a finales de los años noventa. El primer convenio entre ambas administraciones fue suscrito en 1999 y desde entonces ha sido renovado de forma periódica. La última prórroga fue firmada el pasado 4 de junio de 2026 y este lunes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Una gestión que va más allá de la vigilancia pesquera

Las funciones desarrolladas dentro de estas reservas abarcan múltiples ámbitos. No se limitan únicamente al control de la actividad pesquera, sino que incluyen programas de investigación científica, seguimiento ambiental y divulgación.

Entre las tareas contempladas figuran el estudio del estado de conservación de los ecosistemas marinos, la evaluación del denominado “efecto reserva” sobre las poblaciones pesqueras y la supervisión de actividades recreativas, científicas y profesionales que se desarrollan en estos espacios protegidos.

Asimismo, las administraciones colaboran en el mantenimiento de infraestructuras, equipamientos y medios técnicos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las reservas.

Murcia amplía su red de espacios protegidos

La renovación del convenio también afecta a la Región de Murcia, donde el Ministerio comparte la gestión de las reservas marinas de Cabo de Palos-Islas Hormigas, declarada en 1995, y Cabo Tiñoso, incorporada a la red en 2017.

A estas dos áreas protegidas se sumará próximamente una nueva reserva en Cabo Cope, una ampliación que incrementará la superficie protegida y refuerza la importancia de la cooperación institucional para gestionar estos espacios.

La adenda de prórroga correspondiente a Murcia fue publicada el pasado 2 de junio en el BOE.

Un instrumento clave para la conservación marina

Las Reservas Marinas de Interés Pesquero constituyen una de las principales herramientas de conservación de los recursos pesqueros en España. Su finalidad es proteger hábitats sensibles, favorecer la recuperación de especies y garantizar la explotación sostenible de los recursos marinos.

Numerosos estudios científicos han puesto de manifiesto que estos espacios contribuyen a aumentar la biomasa de peces y otros organismos marinos, generando beneficios tanto para la biodiversidad como para la actividad pesquera en las zonas cercanas.

En territorios insulares como Canarias, donde la relación entre el mar y la economía local es especialmente estrecha, estas áreas protegidas desempeñan además un papel relevante en la preservación del patrimonio natural y cultural vinculado al sector pesquero tradicional.

Un modelo de gobernanza con vocación de futuro

El Ministerio considera que la colaboración entre administraciones seguirá siendo fundamental para afrontar los desafíos asociados a la conservación marina y a la sostenibilidad de la pesca durante las próximas décadas.

La renovación de estos acuerdos garantiza la continuidad de la protección en las reservas ya existentes y establece una base sólida para incorporar nuevas figuras de protección que puedan declararse en el futuro.

Con esta decisión, Canarias mantiene un modelo de gestión compartida que supera ya los treinta años de trayectoria y que se ha consolidado como una de las fórmulas de referencia para compatibilizar la conservación de los ecosistemas marinos con el desarrollo sostenible de la actividad pesquera.