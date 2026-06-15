El tiempo en Canarias: apertura de claros y temperaturas estables este lunes

La tarde de este lunes estará marcada por la apertura de claros en gran parte de Canarias. En Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma persistirán las nubes bajas en el norte, aunque tenderán a romperse durante las horas centrales y vespertinas, especialmente fuera de las zonas costeras.

En el resto de áreas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas estables. Los termómetros alcanzarán los 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se moverán en torno a los 24 grados.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas expuestas del sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

Predicción por islas

LANZAROTE

Nuboso en general, que tiende a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas sin cambios. Viento del moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 18 - 25

FUERTEVENTURA

Nuboso en general, que tiende a poco nuboso a partir de las primeras horas del día en la mitad sur y en el resto de zonas a partir del mediodía. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en Jandía por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 20 - 24

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte por debajo de los 1000-1200 metros, abriéndose amplios claros durante las horas centrales salvo en el litoral norte. En el resto de zonas, despejado en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en el extremo oeste y sudeste donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 20 - 24

TENERIFE

Nuboso en el norte por debajo de los 1100-1300 metros, con apertura de claros durante el día, salvo en el extremo nordeste. En el resto de zonas, despejado en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en el extremo noroeste y sureste. En altas cumbres, viento flojo del noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 19 - 28

LA GOMERA

Nuboso en el norte por debajo de los 1000-1200 metros, tendiendo a abrir amplios claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, despejado en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con algunos intervalos de fuerte en los extremos noroeste y este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 - 24

LA PALMA

Nuboso en el norte y nordeste por debajo de los 1100-1300 metros, tendiendo a abrir amplios claros durante el día, salvo en zonas de litoral. En el resto de zonas, despejado con algún intervalo en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algunos intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sudeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 - 23

EL HIERRO

Nuboso en el norte por debajo de los 900-1100 metros a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso el resto del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con algunos intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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