Ni 100 euros ni entradas VIP: así son los precios de la nueva gira de Quevedo

La cuenta atrás ya ha comenzado para los seguidores de Quevedo. Apenas unas horas después de anunciar El Baifo Tour 2027, el cantante grancanario ha desvelado también los precios y la distribución de localidades para los cuatro conciertos que ofrecerá en la Península el próximo año.

Madrid y Barcelona serán las únicas ciudades incluidas en esta gira, que llegará al Movistar Arena los días 9 y 10 de abril de 2027 y al Palau Sant Jordi el 1 y 2 de julio. Una apuesta limitada que ha disparado la expectación entre los fans, especialmente después del éxito de El Baifo, su trabajo más reciente.

Entradas desde 55 euros

Los precios oficiales oscilan entre los 55 y los 77 euros, una horquilla que sitúa a esta gira por debajo de otros grandes espectáculos internacionales que pasarán por España durante 2027.

La distribución será idéntica tanto en Madrid como en Barcelona:

Pista General : 77 euros

: 77 euros Grada Categoría A : 77 euros

: 77 euros Grada Categoría B : 66 euros

: 66 euros Grada Categoría C: 55 euros

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que la pista tendrá exactamente el mismo precio que la mejor grada disponible, permitiendo a los asistentes elegir entre vivir el concierto de pie junto al escenario o disfrutarlo sentados desde una ubicación privilegiada.

¿Qué zona merece más la pena?

Los planos publicados para el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi muestran un escenario frontal, por lo que las mejores ubicaciones se concentran en los laterales más cercanos a la actuación.

Para quienes priorizan la comodidad, las localidades de Categoría A ofrecen una visión panorámica del espectáculo y permiten seguir con detalle tanto la puesta en escena como los efectos visuales.

Los asistentes que prefieran una experiencia más intensa y cercana al artista encontrarán en la pista la opción más atractiva. Al tener el mismo precio que la grada superior, muchos seguidores consideran que será la zona más demandada durante la preventa.

Por su parte, la Categoría B se presenta como la alternativa más equilibrada entre coste y visibilidad, mientras que la Categoría C concentra las entradas más económicas del recinto.

Más barata que la gira anterior

La nueva gira llega además con una sorpresa para los seguidores más fieles del artista.

Durante el Buenas Noches Tour, las entradas de pista alcanzaron los 99 euros en algunos recintos. En El Baifo Tour, sin embargo, el acceso a pista costará 77 euros, lo que supone una reducción de 22 euros respecto a la gira anterior.

La decisión resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que Quevedo atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera y continúa acumulando éxitos dentro y fuera de España.

Cómo conseguir las entradas

El proceso de venta arrancará esta misma semana.

Los fans podrán registrarse en el sistema de prerregistro hasta las 15:00 horas del 15 de junio. Quienes completen este paso recibirán un código exclusivo para acceder a la preventa, prevista para el 16 de junio a las 12:00 horas.

La venta general comenzará el 18 de junio a las 12:00 horas.

Con solo cuatro fechas anunciadas en toda la Península y el enorme tirón del artista canario, todo apunta a que la demanda será muy elevada desde los primeros minutos de apertura de las ventas.