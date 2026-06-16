La Aemet anuncia viento del norte y mar de fondo en Canarias este miércoles
La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el sur, con temperaturas estables
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este miércoles intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y de poco nubosos en el sur de las islas montañosas, así como temperaturas con pocos cambios y viento del norte, que será más intenso en vertientes expuestas.
En cuanto al estado del mar, habrá viento del este, norte y nordeste de fuerza 4 o 5, 5 o 6 y localmente 2 o 3, marejadilla, marejada o fuerte marejada, y viento variable de fuerza 1 a 3 en las costas del oeste y suroeste de las islas. Se espera mar de fondo del norte con olas de 1 metro, informa Efe.
La previsión por islas es la siguiente:
LANZAROTE
Nuboso a intervalos nubosos con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en el norte por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 20 24
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso en el sureste por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 20 25
GRAN CANARIA
Poco nuboso con intervalos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste y con brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 20 24
TENERIFE
Intervalos nubosos a nuboso, predominando los cielos poco nubosos en el este. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste y con brisas en el oeste; en cumbres centrales, viento del noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 20 27
LA GOMERA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte, más intenso en vertientes este y noroeste y con brisas en el sur.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de la Gomera 20 24
LA PALMA
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte, más intenso en vertientes este y noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 20 23
EL HIERRO
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte, más intenso en vertiente este y extremo noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 20 23
EL HIERRO
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte, más intenso en vertiente este y extremo noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 14 18
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