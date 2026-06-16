Canarias inspeccionará 78 gasolineras por el retraso en la bajada de precios

Las gasolineras a examen. El Gobierno de Canarias ha decidido intervenir para intentar aclarar una anomalía que lleva meses impactando en el bolsillo de miles de conductores canarios. La Dirección General de Comercio y Consumo inspeccionará 78 estaciones de servicio repartidas por todo el Archipiélago después de detectar que las subidas del petróleo se trasladan al surtidor en cuestión de horas, mientras que las bajadas pueden tardar hasta casi dos semanas en reflejarse en los precios que pagan los consumidores.

La decisión llega tras analizar la evolución del mercado de combustibles entre finales de febrero y mayo de este año, un periodo marcado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y por la fuerte volatilidad del petróleo. Los informes encargados por el Ejecutivo autonómico concluyen que existe una clara asimetría en la formación de precios. Cuando el barril de Brent aumenta, el encarecimiento llega rápidamente a las estaciones de servicio. Sin embargo, cuando el petróleo baja, el alivio para los conductores tarda mucho más en producirse. "Comprobamos que el mercado en Canarias es extremadamente flexible a la hora de asimilar la subida, mientras que es extremadamente rígido a la hora de asimilar las bajadas", explica el director general de Comercio y Consumo, David Mille Pomposo.

Esa diferencia de comportamiento es precisamente la que ha encendido las alarmas en el Ejecutivo. No porque exista de entrada una sospecha concreta de irregularidad, insiste Mille, sino porque resulta necesario conocer qué factores están detrás de esa dinámica. "Lo único que necesitamos es que los operadores nos cuenten cómo se forma su estructura de precios y nos den una explicación de por qué se producen esas asimetrías", señala.

Otros territorios

Uno de los elementos que más ha llamado la atención a los técnicos es que este comportamiento no se reproduce con la misma intensidad en otros territorios del país. Según explica el director general, en la Península las bajadas del petróleo se trasladan al consumidor de una manera mucho más rápida que en Canarias. Aunque el Archipiélago tiene particularidades logísticas derivadas de la insularidad y del sistema de aprovisionamiento de combustibles, el retraso detectado supera lo que podría considerarse una "diferencia habitual". "Eso es precisamente lo que nos ha llamado la atención. Ese retardo tan acentuado entre asimilar las subidas y asimilar las bajadas es lo que nos han indicado los expertos en los informes", afirma.

La situación adquiere una mayor relevancia porque afecta a un producto esencial para la movilidad de las familias canarias y para la actividad económica de las islas. El combustible repercute directamente en los costes de transporte, en el funcionamiento de miles de autónomos y empresas y, en última instancia, en el coste de vida de los ciudadanos.

Tres meses de incrementos

La gasolina lleva tres meses sin dar tregua. Entre el 28 de febrero y el 31 de mayo, la gasolina de 95 octanos pasó de 1,181 euros por litro a 1,471 euros, lo que supone un incremento del 24,6%. La gasolina de 98 octanos subió de 1,315 euros a 1,602 euros por litro, un aumento del 21,8%. El gasóleo registró uno de los mayores repuntes al pasar de 1,173 euros a 1,555 euros por litro, un 32,6% más. Por su parte, el gasóleo premium escaló desde 1,288 euros hasta 1,671 euros por litro, lo que representa una subida cercana al 30%.

Los incrementos coincidieron con el repunte de los mercados energéticos tras la escalada de tensión entre Israel, Estados Unidos e Irán. Sin embargo, el contexto internacional ha cambiado en las últimas semanas. El petróleo acumula varios descensos consecutivos y se encuentra en niveles no vistos desde hace tres meses después del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz. Ahora el Gobierno autonómico quiere comprobar por qué las bajadas internacionales no llegan al surtidor con la misma velocidad con la que lo hicieron los incrementos.

Estaciones seleccionadas

La inspección abarcará una muestra de 78 estaciones de servicio seleccionadas entre las cerca de 500 existentes en Canarias. No se trata de una elección aleatoria. Los expertos diseñaron la muestra teniendo en cuenta distintos criterios, entre ellos los momentos en los que determinadas estaciones registraron precios más elevados, la presencia de operadores dominantes y la necesidad de representar tanto zonas con gran volumen de ventas como áreas con menor actividad.

Las inspecciones tendrán una doble vertiente. Por un lado, se comprobará el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor, verificando aspectos como la información que figura en los tickets o la correcta publicación de los precios. Por otro, se solicitará documentación relacionada con la formación de precios durante el periodo analizado. El objetivo es conocer qué elementos tuvieron en cuenta las compañías para fijar sus tarifas y determinar si la diferencia entre la rapidez de las subidas y la lentitud de las bajadas responde únicamente a factores de mercado o si existen otras circunstancias. "Nosotros no tememos encontrarnos nada. Lo que necesitamos es una explicación documentada de por qué el bolsillo del consumidor tarda tanto en asimilar la bajada del barril mientras asume tan rápido las subidas", insiste Mille.

Otro de los factores que aparecen en el informe es la elevada concentración del sector en Canarias. Según los datos manejados por el Gobierno autonómico, cuatro enseñas controlan el 76,7% de la red de estaciones de servicio del Archipiélago. Mille recuerda que las subidas detectadas durante el periodo estudiado se produjeron de manera prácticamente simultánea entre los principales operadores, una circunstancia que también será objeto de examen. "Las subidas se producen de forma simultánea y al unísono en todos los operadores relevantes", apunta.

¿Qué ocurrirá después?

La campaña de inspección se prolongará aproximadamente un mes y movilizará a inspectores de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Una vez recopilada toda la documentación, esta será remitida al Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente de la Viceconsejería de Economía. Serán los técnicos especializados quienes evalúen la información aportada por las empresas y determinen los siguientes pasos.

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Las actuaciones podrían archivarse si concluyen que las diferencias observadas responden a inercias normales del mercado o a costes asociados a la logística y al abastecimiento. Sin embargo, si del análisis se desprenden indicios de posibles infracciones en materia de competencia, podrían incoarse expedientes sancionadores que terminarían en el Consejo Canario de Defensa de la Competencia o, en su caso, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.