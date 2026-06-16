Canarias registra más de 25.600 donaciones de sangre hasta mayo, un 2% más que en 2025

Canarias registró 25.609 donaciones de sangre entre enero y mayo de 2026, un 2,14% más que en el mismo periodo del año anterior. En total, el Archipiélago sumó 536 donaciones adicionales, según los datos difundidos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

El aumento también se produjo en los hospitales, donde las donaciones crecieron un 5,22% durante los cinco primeros meses del año. Estos datos fueron analizados en el II Comité de Transfusión del Servicio Canario de la Salud (SCS), celebrado en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera.

El encuentro fue organizado por la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia con motivo de los actos vinculados al Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio. En la sesión participaron responsables de este departamento y profesionales de los servicios de transfusión de los hospitales públicos del Archipiélago.

Balance de la actividad transfusional

El comité permitió revisar la actividad desarrollada durante el primer semestre de 2026 y compartir las líneas de trabajo previstas para los próximos meses.

Durante la reunión, el director general de Hemodonación y Hemoterapia y presidente del Comité de Transfusión del SCS, Francisco Rodríguez, presentó un acuerdo de colaboración con los hospitales del Servicio Canario de la Salud.

La finalidad de este acuerdo es avanzar hacia una Red Transfusional Canaria integrada, con procedimientos comunes y una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades asistenciales de cada centro.

Nuevo marco europeo

Otro de los asuntos tratados fue el Reglamento Europeo sobre Sustancias de Origen Humano, conocido como SOHO. Esta normativa reforzará los estándares de calidad, seguridad y trazabilidad de los componentes sanguíneos y de otras sustancias destinadas a su uso en seres humanos.

Durante la sesión se analizaron las implicaciones de este nuevo marco para Canarias y las medidas necesarias para adaptar la actividad transfusional a sus exigencias.

El SCS también abordó la implantación de un modelo orientado a mejorar la práctica transfusional y los resultados en salud de los pacientes, mediante la revisión de protocolos y el uso adecuado de los componentes sanguíneos.

Reconocimiento a dos profesionales

La reunión incluyó un reconocimiento al hematólogo Luis Marsá-Vilá por su trayectoria profesional en el Centro Canario de Transfusión y en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.

También fue distinguido Pablo Pedro Rodríguez, supervisor de Enfermería y responsable de los servicios de laboratorio del hospital gomero, por su contribución al desarrollo de la actividad transfusional en La Gomera.

La necesidad de donar durante todo el año

La sangre y sus componentes son necesarios en intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, urgencias, partos con complicaciones y atención a pacientes con determinadas enfermedades hematológicas.

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia recuerda que las donaciones deben mantenerse de forma regular, ya que los componentes sanguíneos tienen una duración limitada y las necesidades hospitalarias son constantes.

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En Canarias, las donaciones se realizan en puntos fijos, unidades móviles e instalaciones hospitalarias habilitadas para este fin.