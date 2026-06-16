Una carreta artesanal rinde homenaje a Quevedo en la Romería de Moya

Una carreta de romería construida de forma artesanal desde cero en el ámbito familiar se ha convertido, desde hace casi dos décadas, en una de las presencias habituales de la Romería de Moya. La creación, que comenzó como una iniciativa hecha en casa, no ha faltado ningún año a esta cita festiva y también ha recorrido otros municipios de Gran Canaria, participando en celebraciones populares de localidades como Gáldar, Firgas, Arguineguín o Teror.

Este año, sus responsables han decidido renovar su propuesta estética con una idea que combina tradición, identidad canaria y referencias culturales actuales. La carreta incorpora un homenaje al artista grancanario Quevedo, una de las figuras musicales canarias con mayor proyección internacional, como muestra de agradecimiento por llevar el nombre de las islas por diferentes escenarios del mundo.

La importancia de modernizar elementos tradicionales

La inspiración parte también del concepto de las nuevas pintaderas y de la modernización de los elementos tradicionales. Sus creadores explican que la intención no era romper con la esencia de la romería, sino actualizarla y demostrar que la cultura popular puede dialogar con los lenguajes artísticos y musicales del presente. En ese sentido, la carreta busca mantener vivo el espíritu festivo y familiar de las romerías, incorporando al mismo tiempo símbolos reconocibles para las nuevas generaciones.

Carretera de la romería de Moya inspirada en Quevedo / @marcosj.vega

Además del guiño a Quevedo, la propuesta incluye una referencia al artista y pintor Capi Cabrera, cuya obra ha servido también como inspiración para el diseño. La combinación de ambos referentes ha dado lugar a una carreta colorida, contemporánea y profundamente vinculada a la identidad canaria.

Sus responsables se muestran satisfechos con el resultado final y con la acogida recibida durante la romería. Aseguran que muchas personas se acercaron para felicitarles por el trabajo realizado y por la originalidad de una propuesta que llamó la atención entre el público asistente.

La carreta vuelve así a demostrar que las tradiciones populares no son elementos estáticos, sino espacios vivos capaces de evolucionar sin perder sus raíces. Casi 20 años después de su creación, esta iniciativa familiar continúa saliendo a la calle con el mismo compromiso de siempre, pero con una mirada renovada que conecta la romería con la cultura canaria actual.