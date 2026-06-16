El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias visita el túnel de frío de Grupo Itevelesa, una instalación estratégica para el sector del transporte frigorífico ante el fin de la moratoria ATP

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, ha visitado hoy las instalaciones del Túnel de Frío de Grupo Itevelesa, un centro tecnológico especializado en la realización de ensayos de vehículos y componentes en condiciones climáticas extremas.

Durante el recorrido, el consejero ha conocido de primera mano las capacidades técnicas de esta instalación, diseñada para reproducir condiciones de baja temperatura que permiten evaluar el comportamiento de vehículos, sistemas y componentes de transporte de productos de frío, garantizando su funcionamiento, fiabilidad y seguridad.

La visita ha comenzado con una presentación de las actividades que desarrolla Itevelesa en el ámbito de la inspección, la certificación y la innovación aplicada al sector de la automoción y la movilidad. Posteriormente, los responsables técnicos del centro han explicado el funcionamiento del Túnel de Frío y los diferentes tipos de ensayos que se llevan a cabo para fabricantes, proveedores de componentes y organismos de certificación.

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la demostración de un vehículo instrumentado sometido a pruebas de validación, donde los asistentes han podido conocer los sistemas de medición y control utilizados para registrar parámetros como temperatura, flujo de aire y comportamiento de los distintos sistemas del vehículo durante los ensayos.

Asimismo, durante la visita se ha abordado la próxima finalización de la moratoria establecida para la realización de los ensayos ATP de los vehículos destinados al transporte frigorífico. El próximo 30 de junio concluye dicho periodo transitorio y, a partir del 1 de julio de 2026, todos los vehículos frigoríficos que operen en Canarias deberán disponer de la certificación y los ensayos reglamentarios en vigor para poder continuar desarrollando su actividad conforme a la normativa aplicable.

En este contexto, los responsables de Itevelesa han recordado la importancia de que las empresas y profesionales del transporte frigorífico planifiquen con antelación la realización de estas inspecciones y certificaciones. La concentración de solicitudes en las últimas fechas podría generar dificultades para obtener cita en los plazos deseados, por lo que se recomienda adelantar los trámites para garantizar la continuidad de la actividad y evitar posibles incidencias operativas.

Durante la visita, Pablo Rodríguez Valido ha destacado la importancia de contar con infraestructuras tecnológicas avanzadas que contribuyan a mejorar la seguridad, la sostenibilidad y la competitividad del sector de la movilidad, así como el papel que desempeñan centros especializados como el Túnel de Frío en el desarrollo y validación de nuevas tecnologías.

Por su parte, los responsables de Itevelesa han agradecido el interés mostrado por el consejero y han subrayado el compromiso de la compañía con la innovación, la excelencia técnica y el apoyo al desarrollo de soluciones de movilidad cada vez más seguras, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Asimismo, han destacado que el Túnel de Frío de ITV Puerto de Las Palmas constituye una infraestructura estratégica para Canarias, al ser la única instalación de estas características disponible en el archipiélago para la realización de ensayos y certificaciones ATP. Gracias a este servicio, los transportistas y operadores canarios pueden cumplir con sus obligaciones reglamentarias sin necesidad de desplazar sus vehículos fuera de las islas, reduciendo costes, tiempos de inmovilización y complejidad logística.

La visita ha concluido con una atención a los medios de comunicación y un encuentro institucional entre los representantes del Gobierno de Canarias y de Itevelesa.