«Es el destino»: así son las reacciones a la aparición de Quevedo en el concierto de Bad Bunny en Madrid

«Himno», le comentó Bad Bunny a Quevedo en 2023 cuando vio la luz su canción Columbia. Si se lo hubieran contado entonces, el cantante grancanario no se hubiera creído que alrededor de tres años después estaría junto al artista puertorriqueño entonando la melodía de ese mismo tema delante de más de 60.000 personas en el Metropolitano de Madrid en el cierre de gira del Conejo Malo. Lo que siguió a su aparición fue el estallido simultáneo de un estadio entero y una avalancha de reacciones en redes sociales que convirtieron al grancanario en el protagonista de una noche que ya forma parte, con letras mayúsculas, de la historia reciente de la música canaria.

«Es el destino, cabrón», grita el influencer grancanario Pablo Vera mientras suenan los primeros acordes de la canción en un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram.

El propio Quevedo también ha compartido en su cuenta una foto en la que aparecen él y Bad Bunny abrazándose tras terminar la actuación. Un sueño cumplido para el grancanario, que en más de una ocasión ha confesado que Bad Bunny es su mayor referentente. «Gracias benito x100pre», se puede leer en el pie de foto de la publicación, seguido de un «pffff que loco DIOOOOOOOOOOOOOS».

«Llevo soñando con esto 6 años, gracias pedro gracias benito gracias existencia», escribió por su parte el también artista canario La Pantera en los comentarios de esta publicación, entre los que también se puede leer un «lo hicisteeee marrrrditoo lo conseguisteeee ahhhhhh» de Juseph.

«El caprichoso consiguió el capricho», indica otro usuario, haciendo alusión a uno de los nombres con los que Quevedo se refiere a sí mismo en su último disco, El Baifo, junto a otros como «el chiquillo». La noticia llega casi a la misma vez que el anuncio de sus conciertos en la Península dentro de El Baifo Tour 2027, el 9 y 10 de abril en el Movistar Arena de Madrid y el 1 y 2 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Mil rumores

Había mil rumores alrededor del último concierto de Bad Bunny en la capital española. ¿Aparecería Rosalía? ¿Sería C. Tangana el gran invitado de la noche? Finalmente, el cierre de la residencia del puertorriqueño en el estadio Metropolitano tuvo acento canario. Quevedo fue el artista sorpresa y su aparición desató la locura: el cantante grancanario irrumpió en uno de los momentos más esperados del espectáculo.

La dinámica está siendo la misma en las distintas ciudades en las que el puertorriqueño está recalando con su gira. En cada concierto, hay una canción especial que no se repite en el resto de fechas, una fórmula con la que el artista ha mantenido la expectación durante toda su gira por España. En esta ocasión, cuando sonó la cuenta atrás, comenzaron los acordes de Columbia y Quevedo apareció sobre el techo de La Casita.

Quevedo interpretó uno de sus temas más conocidos -y alabado por Bad Bunny- mientras el Metropolitano coreaba la canción al unísono. Mientras tanto, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, permanecía en el techo de La Casita para, a continuación, fundirse en un abrazo con el canario, tal y como se ve en la foto que Quevedo compartió en redes. Columbia se mezcló con Moscow Mule, tema de apertura de Un verano sin ti, uno de los discos más populares del artista puertorriqueño.

La escena dejó una imagen potente: Canarias y Puerto Rico hermanadas a través de la música en uno de los grandes escenarios de España. Entre el público no faltaron decenas de banderas de las Islas, visibles durante una noche que ya queda marcada para la historia reciente de la música canaria. Quevedo, el artista más escuchado del Archipiélago, compartió escenario con uno de los mayores artistas en español del mundo, cumpliendo uno de sus sueños.

El artista canario continuó sobre La Casita en solitario para cantar Wanda y Scandic, mientras agradecía al público de Madrid el apoyo recibido. El momento más emotivo llegó al final de su intervención, cuando cerró la actuación con Quédate, el tema que lo catapultó internacionalmente junto al argentino Bizarrap. El Metropolitano entero acompañó al grancanario y coreó con fuerza una canción que ya forma parte de la memoria musical de toda una generación.

Bad Bunny cierra así diez noches en Madrid, además de dos conciertos en Barcelona, dentro de una gira que ha confirmado su enorme tirón en España. Ahora continuará su recorrido europeo con Debí Tirar Más Fotos, aunque el propio artista ya ha dejado caer la posibilidad de ampliar fechas en territorio español.

La gran incógnita es si Canarias será finalmente una de las paradas elegidas. También queda en el aire otra pregunta que sus seguidores llevan tiempo haciéndose: ¿llegará por fin la esperada colaboración entre Quevedo y Bad Bunny? Por ahora, El Baifo ya ha cantado con buena parte de los grandes nombres de la escena puertorriqueña actual. El Conejo Malo, sin embargo, sigue siendo la gran colaboración que sigue en el aire.