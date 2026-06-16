La Consejería de Educación destaca en La Gomera el trabajo de once centros de referencia

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, celebró este jueves en San Sebastián de La Gomera el acto de entrega de los Distintivos de Excelencia Educativa 2025 con los que el departamento autonómico distingue a centros docentes del archipiélago por la calidad de sus proyectos, su capacidad innovadora y su contribución a la mejora del sistema educativo canario.

La gala, celebrada en el Auditorio Insular de la capital de la Isla Colombina y reunió a numerosas autoridades y representantes de la comunidad educativa isleña, sirvió para reconocer el trabajo de once centros educativos del archipiélago por iniciativas vinculadas a ámbitos como la inclusión, la innovación pedagógica, la sostenibilidad, la convivencia, la internacionalización o la promoción de la identidad canaria.

"Estos reconocimientos ponen en valor el trabajo diario que realizan nuestros centros educativos para ofrecer una enseñanza de calidad, innovadora e inclusiva. Detrás de cada uno de estos distintivos hay equipos directivos comprometidos, docentes que creen en la mejora continua y comunidades educativas que entienden la educación como una herramienta para transformar vidas y generar oportunidades", señaló Poli Suárez durante su intervención.

El consejero añadió que "Canarias cuenta con centros que son referentes por sus proyectos, por su capacidad para adaptarse a los retos actuales y por su apuesta decidida por el alumnado. Hoy reconocemos esa excelencia, pero también el esfuerzo colectivo que la hace posible. Estos once centros representan lo mejor de nuestro sistema educativo y demuestran que, cuando existe compromiso y vocación, la educación pública canaria puede alcanzar las más altas cotas de calidad".

Además, Suárez desveló que la próxima edición de estos galardones se celebrará en Lanzarote, continuando así la apuesta de la Consejería por llevar este tipo de reconocimientos a las islas no capitalinas tras las ediciones celebradas en El Hierro, el año pasado y, en esta edición, en La Gomera.

Por su parte, la consejera de Educación insular, Rosa Elena García, destacó que La Gomera acoge esta ceremonia "con orgullo" como punto de encuentro de la excelencia educativa de Canarias, subrayando que estos reconocimientos ponen en valor una forma de entender la educación "comprometida, innovadora, inclusiva, participativa y profundamente conectada con la realidad de cada comunidad". García felicitó a los once centros distinguidos en esta edición y resaltó el papel fundamental del profesorado, los equipos directivos, las familias y el alumnado en la construcción diaria de una educación pública fuerte, cercana y de calidad, capaz de transformar vidas, generar igualdad de oportunidades y abrir nuevas posibilidades de futuro en todos los rincones del Archipiélago.

La excelencia educativa protagoniza un acto de reconocimiento a once centros en La Gomera / LP/DLP

Por último, la alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, destacó la importancia de unos galardones que "reconocen el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de innovación de los centros educativos y de los docentes que cada día se esfuerzan por ofrecer una formación de calidad a las nuevas generaciones". Asimismo, la alcaldesa quiso poner en valor la celebración del acto de entrega en La Gomera y subrayó que estos premios "constituyen un espacio de encuentro y reflexión sobre el presente y el futuro de la educación en nuestras islas, además de servir de ejemplo para continuar impulsando este tipo de proyectos que, sin duda, marcan la diferencia y contribuyen al desarrollo académico, personal y social de toda la comunidad educativa, no solo del alumnado".

Padilla agradeció a la consejería por haber elegido San Sebastián de La Gomera para celebrar este evento y felicitó a todos los premiados por su compromiso con una educación de calidad.

Entre los centros reconocidos figuran la Escuela de Educación Infantil (EEI) Almirante Antequera, en Gran Canaria, por su trabajo en el fomento de la competencia en comunicación lingüística; el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Los Quintana, también en Gran Canaria, por el desarrollo de la competencia matemática; el CEIP Almácigo, en Tenerife, por su apuesta por la competencia digital; el CEIP Los Tarahales, en Gran Canaria, por la promoción del plurilingüismo y la educación intercultural; y el CEIP Guiguan, en Lanzarote, por la promoción del patrimonio natural, social y cultural canario.

Asimismo, fueron distinguidos el CEIP Cristóbal García Blairzy, en Fuerteventura, en la categoría de equidad, inclusión y accesibilidad universal; el CEIP Puntagorda, en La Palma, por su proyecto de innovación educativa; el CEIP San Sebastián, en Tenerife, y el Instituto de Educación Secundaria (IES) Doramas, en Gran Canaria, ambos en la categoría de coeducación, igualdad y educación afectivo-sexual; el IES Benito Pérez Armas, en Tenerife, por la mejora de la convivencia, el bienestar y la protección del alumnado; y el IES José Zerpa, en Gran Canaria, por su liderazgo pedagógico y cultura participativa.