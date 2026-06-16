Dos gemelos de Tenerife, entre las mejores notas de la PAU 2026: así es la historia de David y Javier Marrero

A David y Javier Marrero solo les separan unos minutos al nacer y unas décimas en la Prueba de Acceso a la PAU 2026. Es habitual que los gemelos parezcan copias idénticas, pero estos dos jóvenes de Tenerife han llevado esa complicidad entre hermanos al siguiente nivel. Mismas caras, mismos gestos, misma altura, una vestimenta muy similar y dos notas brillantes en la Selectividad.

El primero de ellos, con un 13,965, ha rozado la máxima calificación (14) y el segundo, con 13,729, lo ha seguido muy de cerca. No solo están entre los alumnos más brillantes de Canarias y de todo el país; David ha conseguido la mejor nota entre todos los aspirantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. “Haber llegado hasta aquí juntos es un orgullo tremendo”, destacaron durante el acto de reconocimiento celebrado este viernes en la Universidad de La Laguna (ULL).

Con esfuerzo, dedicación y algo de genética a su favor, estos dos chicos procedentes del instituto público IES Mencey Acaymo (Güímar) se han colado entre los 30 estudiantes de la provincia occidental con mejores notas en la prueba de acceso a la universidad. Además de esas pocas décimas, la única cuestión que les diferencia es el camino que quieren seguir: A David le va más la ciencia y, en concreto, las Matemáticas, mientras que Javier se decanta más por las letras y tirará por un doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales.

"No podía creerlo"

David cerró Bachillerato con un diez de media y en Selectividad también sacó la máxima calificación en todas las asignaturas, a excepción de Inglés. Pese a que siempre ha sido buen estudiante, cuando entró en la web para consultar sus notas no podía creerlo. “Estoy contentísimo, sabía que los exámenes me habían salido bien porque fueron más asequibles de lo que esperaba, pero no pensé que fuera a tener la mejor nota de la provincia”, resaltó. De hecho, fue su madre la que llegó a casa con la noticia: “Salió a comprar y volvió muy emocionada a contármelo”.

Muchos jóvenes de su edad esperan expectantes por las notas de corte para saber si han logrado entrar a la carrera de sus sueños, un mal trago por el que ni él ni su hermano tendrán que pasar. Aunque podría entrar en cualquier institución del país, aún está decidiendo si se queda en la ULL o si se marcha a Madrid a vivir la experiencia universitaria en la capital, por todo lo alto. “Allí ofrecen más análisis de datos y eso me llama la atención, pero La Laguna es más accesible y más cerca de casa”, argumentó. Tampoco sabe en qué rama se va a especializar, pero sí tiene claro que estudiará Matemáticas por dos motivos: siempre le han llamado la atención y encima ahora, con la irrupción de la inteligencia artificial, cada vez tienen más aplicaciones.

Caminos distintos, pero siempre unidos

Su hermano, en cambio, tiene claro que hará las maletas y se irá a Madrid para estudiar allí el doble grado. Aunque sus caminos puede que se separen el próximo curso, durante toda su trayectoria estudiantil han convertido esas diferencias en una ventaja. Cada uno tiraba del otro en lo que mejor se le daba: cuando tocaban fórmulas o problemas o asignaturas, David hacía de apoyo; y cuando llegaba el turno de los textos y las materias de letras, era Javier quien tomaba la delantera. Así, entre apuntes compartidos y explicaciones cruzadas, estos jóvenes prepararon juntos la PAU. "Siempre compartimos todo", apuntaron.

Lucía, la alumna con la segunda mejor nota

Entre los 30 mejores resultados de la provincia occidental también estaba Lucía Cabrera, una joven de Tenerife que logró la segunda nota más alta. En el Colegio La Salle San Ildefonso se graduó de Bachillerato con un diez de media y en la Selectividad apenas bajó del 9, por lo que accederá a la universidad con un 13,835. "Me esperaba buenas notas, pero no hasta este punto", aseguró. En su caso, necesitaba despuntar para acceder a Medicina, uno de los grados más exigentes y demandados. Tras dos años de esfuerzo y varias semanas de muchos nervios, por fin sabe que podrá matricularse en la carrera de sus sueños. "Desde los siete años quería ser médico, me llama mucho la atención el hecho de poder salvar vidas y también me gusta la idea de poder dedicarme a cuidar de otras personas; siempre he sido de sacar buenas notas y eso me ha ayudado a conseguirlo, ya estoy mucho más tranquila", detalló.

La vida estudiantil no es un camino de rosas, ni siquiera para alumnos tan brillantes como ella. En estos dos años de preparación previa a la universidad ha tenido momentos muy complicados. "He llegado a pensar que no iba a ser capaz, pero al final si lo llevas al día, si te esfuerzas y si eres constante te das cuenta de que lo puedes conseguir", subrayó. La joven, que aún no sabe en que universidad seguirá formándose, también tiene un consejo para las promociones que vienen detrás: "Confíen en ustedes mismos, no pueden pensar que por una mala nota ya está todo decidido, todos fallamos, lo importante es seguir".

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Una mochila cargada de excelencia

Durante el acto de reconocimiento, el coordinador general de las pruebas de acceso, Antonio Adelfo Núñez, destacó el intenso trabajo llevado a cabo en la preparación de estos exámenes, que prácticamente ocupan todo el año académico. El resultado final obtenido por estos jóvenes no es casual, ni fruto de un momento de inspiración. “La excelencia la llevan en la mochila, ahora traten de dar lo mejor en esta nueva etapa, para que redunde en la sociedad”, añadió.