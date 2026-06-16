HPS participa un año más en la UD CUP reforzando el compañerismo y el trabajo en equipo

Hospital Perpetuo Socorro (HPS) volvió a sumarse este sábado a la UD CUP, el torneo organizado por la Unión Deportiva Las Palmas que reunió en las instalaciones de Barranco Seco a empresas colaboradoras, patrocinadores y miembros de la familia amarilla en una jornada marcada por el deporte, la convivencia y el compañerismo.

El equipo de HPS estuvo formado por profesionales de diferentes áreas del hospital, que aprovecharon esta cita para compartir una experiencia distinta a la rutina y fortalecer los vínculos entre compañeros. Participaron trabajadores de los servicios de Fisioterapia, Hospitalización, Quirófanos y una auxiliar de Enfermería, la única mujer de los ocho integrantes del equipo. Además de los jugadores, numerosos profesionales de otros departamentos del hospital y de Kala y HPS se acercaron hasta Barranco Seco para animar a los jugadores durante la jornada.

Para la competición el terreno de juego, donde normalmente realiza los entrenamientos el primer equipo de la UD Las Palmas, se dividió en cuatro campos, pudiendo jugar varios partidos a la vez. Con esto se fomentó la rotación de equipos, la integración entre los distintos grupos y jugadores, y se logró una convivencia fluida entre los patrocinadores y colaboradores presentes.

Como en otras ediciones, Hospital Perpetuo Socorro también puso a disposición de la organización el hospitalito, integrado por médicos, fisioterapias y personal de enfermería, preparado para atender cualquier incidencia que pudiera surgir durante el torneo y contribuir al correcto desarrollo de la jornada. El equipo estuvo coordinado por Juan José Díaz, especialista de la Unidad de Medicina Intensiva y Reanimación del hospital.

La gerente de Kala by HPS y directora Comercial, de Comunicación y Marketing del grupo hospitalario, Eva Molina Barber, afirma que la UD CUP se ha convertido en una cita “muy especial” porque permite reunir en otro entorno a profesionales que habitualmente trabajan en distintas áreas del hospital. “Más allá de la competición, esta jornada nos da la oportunidad de seguir construyendo equipo y de que muchos profesionales se conozcan y disfruten de un día diferente”.

Además, puso en valor la aportación HPS al evento con el hospitalito, una iniciativa con la contribuye al desarrollo seguro de la competición. “Para nosotros es importante estar presentes no solo como participantes, sino también aportando nuestra experiencia y nuestros profesionales para cuidar de todos los asistentes durante la jornada”, añadió.

La participación en la UD CUP se enmarca en la apuesta continua de HPS por fomentar hábitos de vida saludables, fortalecer la cohesión entre sus profesionales y seguir apoyando iniciativas que promuevan valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la convivencia.