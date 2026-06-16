El idilio canario con los coches de segunda mano se frena: caen un 4,9% las ventas en los primeros meses de 2026

El idilio de los compradores canarios con los coches de segunda mano parece haber llevado a su fin. Al menos, por ahora. Después de años en los que las ventas de los vehículos de ocasión no hacían otra cosa que incrementarse en el Archipiélago, 2026 no está teniendo el mismo comportamiento en este mercado. En el primer trimestre, las operaciones han descendido casi un 5% en Canarias, donde han cambiado de manos 22.962 vehículos usados en los primeros tres meses del año, lo que suponen 255 ventas cada día. Un retroceso que se une al que también venía tiempo produciéndose en las matriculaciones de vehículos nuevos. Entre los motivos para que los compradores ya no se estén comportando con el mismo dinamismo que en año anteriores está la importante subida de precio que han experimentado los vehículos de ocasión, una oferta cada vez más limitada y una mayor disponibilidad de los de paquete.

El auge del mercado de vehículos de segunda mano comenzó a despegar después de la pandemia. Tras la crisis sanitaria, la escasez de semiconductores, unida a un colapso logístico, retrasó las importaciones de vehículos nuevos, lo que disminuyó la oferta en los concesionarios y provocó importantes retrasos a la hora de poder estrenar coche. Con el paso del tiempo, todos estos sobrecostes se acabaron repercutiendo en el precio de los vehículos nuevos, que han experimentado importantes avances en los últimos años. ¿Cuánto ha supuesto esta subida? Que respecto a 2019, de media en España los compradores tengan que pagar hasta un 45% más si quieren estrenar un vehículo. Aunque, según los datos de los vendedores, los precios en el último año han comenzado a bajar gracias a las notables promociones de los concesionarios.

Refugio de los consumidores

Pero, con el precio de los coches nuevos por las nubes, muchos compradores no han tenido más remedio que refugiarse en el mercado de segunda mano. Con una capacidad adquisitiva mermada, muchos conductores isleños no han podido aspirar a adquirir un coche nuevo en estos años, lo que ha quedado demostrado con el hundimiento de las ventas de coches de paquete por parte de particulares. De hecho, aunque sí que se han producido avances en el global de las contrataciones, en los últimos años estos incrementos han venido de la mano de las ventas de vehículos, principalmente, a empresas de rent a car.

En cambio, el mercado de segunda mano ha experimentado un momento muy dulce en el Archipiélago. Con una demanda cada vez más importante, las ventas comenzaron a despegar. La fiebre por el vehículo de ocasión elevó el número de operaciones hasta las 270 diarias en las Islas en 2024, un 8% más que el año anterior. En 2025 los números siguieron creciendo y el ejercicio cerró con un incremento del 1,6%. Una subida, sí, aunque ya se apreciaba cierta ralentización.

Sin embargo, en el primer trimestre de 2026 la tendencia ha cambiado. De acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), hasta el mes de marzo, las ventas de vehículos de ocasión cayeron en Canarias un 4,9%, hasta las 22.962 unidades. Aunque los últimos datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos de España (Ancove), correspondientes al mes de mayo, mitigan esta caída en el acumulado de los cinco primeros meses del año hasta el 0,7%.

Encarecimiento del mercado

Una de las razones de que se esté produciendo esta ralentización en el ritmo de ventas es el importante incremento de los precios de los vehículos de ocasión. Encarecimientos, en algunos casos tan notables, que ya no hacen tan atractivo convertirse en el segundo o tercer propietario de un vehículo ya usado, porque la diferencia de precio respecto a estrenar uno –aunque sigue siendo significativa– ya no es tan abismal.

De hecho, el precio de los turismos de ocasión creció un 8,2% en Canarias el pasado mes de mayo, lo que convirtió a las Islas en una de las regiones que experimentaron un mayor avance. En el Archipiélago, los coches más viejos, aquellos que superan los ocho años de antigüedad, se pagan ya a una media de 9.554 euros. Por lo que han experimentado un encarecimiento interanual del 4,6%. Este tipo de coches suponen más de la mitad del total de las ventas de este mercado. Aunque desde la asociación se señala que pese al encarecimiento, una parte relevante de las operaciones sigue siendo de vehículos con importes de transacción todavía más bajos.

Unas subidas que, a su vez, han reducido el tirón que hasta ahora había tenido el mercado de ocasión. Mientras las matriculaciones de vehículos nuevos, –aunque en su conjunto han descendido un 8,1%– a nivel de compra de conductores particulares han aumentado un 18,5% en el acumulado hasta mayo. También impulsadas por los programas de ayudas.