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Las nubes volverán a despertar con Canarias: así comenzará la mañana del miércoles

El norte de las islas amanecerá cubierto por la nubosidad asociada al alisio, mientras el sur mantendrá un ambiente más despejado

Predicción del tiempo del 15 al 20 de junio de 2026

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Johanna Betancor Galindo

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Las Palmas de Gran Canaria

La jornada del miércoles comenzará con abundante nubosidad en las vertientes norte de las islas, especialmente por debajo de los 900 y 1.300 metros de altitud, según la isla. Será la imagen habitual del alisio, con cielos cubiertos a primeras horas y tendencia a la apertura de claros conforme avance el día.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios respecto a jornadas anteriores. A primera hora se esperan valores cercanos a los 19 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 18 y 20 grados en buena parte de las zonas costeras del Archipiélago.

El viento del nordeste continuará soplando con intensidad moderada, con intervalos más fuertes en las áreas más expuestas al alisio.

Predicción por islas

LANZAROTE

Cielos cubiertos en general, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Temperaturas sin variaciones significativas. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Arrecife 18 - 25

FUERTEVENTURA

Predominio de nubosidad durante buena parte de la jornada, con tendencia a cielos poco nubosos desde primeras horas en la mitad sur y, posteriormente, en el resto de la isla. Temperaturas estables. Viento moderado del nordeste, con algún intervalo fuerte en Jandía durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Puerto del Rosario 20 - 24

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 1.000-1.200 metros, con apertura de amplios claros durante las horas centrales, salvo en la franja litoral norte. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados. Temperaturas con escasos cambios. Viento moderado del nordeste, con algunos episodios de intensidad fuerte en el extremo oeste y sudeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 20 - 24

TENERIFE

Nubosidad baja en el norte por debajo de los 1.100-1.300 metros, con apertura de claros a lo largo del día, excepto en el extremo nordeste. En el resto de zonas dominará el ambiente despejado. Temperaturas con pocas variaciones. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y sureste. En cumbres altas, viento flojo del noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 19 - 28

LA GOMERA

Predominio de nubes en el norte por debajo de los 1.000-1.200 metros, tendiendo a abrirse amplios claros durante las horas centrales. En el resto del territorio predominarán los cielos despejados. Temperaturas sin cambios destacados. Viento moderado del nordeste, con algunos intervalos fuertes en los extremos noroeste y este.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 20 - 24

LA PALMA

Nubes bajas en el norte y nordeste por debajo de los 1.100-1.300 metros, con tendencia a disminuir durante el día, salvo en algunos puntos del litoral. En el resto, cielos despejados con algún intervalo nuboso en la vertiente oeste. Temperaturas estables. Viento moderado del nordeste con algunos intervalos fuertes en los extremos noroeste y sudeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 20 - 23

EL HIERRO

Cielos nubosos en el norte por debajo de los 900-1.100 metros durante las primeras y últimas horas del día, tendiendo a poco nuboso el resto de la jornada. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en la vertiente sudeste y el extremo oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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  • Valverde 14 - 17

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