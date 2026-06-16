Ni Las Palmas de Gran Canaria ni Santa Cruz de Tenerife: el piso más barato de Canarias se encuentra en Hermigua

En ocasiones basta con alejarse del ritmo de las grandes ciudades para encontrar una forma de vida diferente. En un momento en el que acceder a una vivienda asequible en Canarias se ha convertido en todo un desafío, las oportunidades a bajo coste son cada vez más escasas.

En este contexto, lejos de las capitales y de los principales núcleos turísticos, todavía existen excepciones. Una de ellas se encuentra en el municipio gomero de Hermigua, donde un anuncio publicado en el portal Idealista ha llamado la atención por ofrecer el alquiler más económico de Canarias.

Vistas del dormitorio / Idealista

Un piso de un dormitorio en pleno entorno natural

La vivienda se ubica en la primera planta de un edificio situado a pie de carretera y en una zona tranquila del municipio. El inmueble cuenta con un dormitorio doble, salón-comedor, cocina equipada y baño completo.

Además, dispone de dos patios interiores que aportan luminosidad y espacio adicional, unas características poco habituales en viviendas de este tipo. Según el anuncio, está especialmente pensado para una persona o una pareja que busque vivir en un entorno natural sin renunciar a unas buenas conexiones.

Vistas de la cocina / Idealista

Eso sí, como ocurre en buena parte del mercado inmobiliario actual, el acceso a la vivienda está sujeto a una serie de requisitos económicos. El arrendamiento exige un mes de fianza, otro de garantía mobiliaria y el pago del mes en curso. Asimismo, tanto el futuro inquilino como el fiador deberán acreditar solvencia suficiente para garantizar el pago mensual del alquiler.

¿Dónde se encuentra Hermigua?

Hermigua es un municipio situado en el norte de la isla de La Gomera, conocido por sus paisajes de barrancos, palmerales y cultivos en terrazas. Con algo más de 1.800 habitantes, se encuentra a unos 20 kilómetros de San Sebastián de La Gomera, la capital insular.

La localidad destaca por su entorno natural y su cercanía al Parque Nacional de Garajonay, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, cuenta con algunos de los paisajes más emblemáticos de la isla, como el Roque Cano, una imponente formación rocosa que se ha convertido en uno de sus símbolos.

Vistas del baño / Idealista

Lejos del ritmo de las grandes ciudades del Archipiélago, Hermigua ofrece un estilo de vida más tranquilo y conectado con la naturaleza, un factor que explica por qué algunos alquileres en este municipio aún presentan precios más asequibles que en otras zonas de Canarias.

La presión turística, la escasez de vivienda disponible y la elevada demanda han tensionado especialmente el mercado en las principales ciudades y zonas costeras. En este escenario, municipios de menor tamaño como Hermigua continúan ofreciendo algunas de las pocas alternativas asequibles para quienes buscan alquilar una vivienda en las islas.