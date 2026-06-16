La Conferencia Episcopal admite un «tute excesivo» al papa y confirma el impacto de su visita en Canarias

La primera visita de un papa a Canarias dejó imágenes inéditas en las Islas y también cifras que ayudan a dimensionar el alcance de un acontecimiento histórico. Apenas unos días después de que León XIV abandonara Tenerife rumbo a Roma, la Conferencia Episcopal Española realizó hoy el balance oficial de un viaje que recorrió Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife y que movilizó a cientos de miles de personas durante seis jornadas.

Los primeros datos conocidos sitúan precisamente a Canarias entre los territorios donde más se notó el efecto de la visita papal. Un estudio elaborado por Telefónica Tech mediante su herramienta de análisis de multitudes Smart Steps concluye que la misa celebrada en la explanada portuaria de Santa Cruz de Tenerife provocó un incremento superior al 261% en la afluencia habitual de visitantes en la zona

En Gran Canaria, donde León XIV presidió una multitudinaria eucaristía en el Estadio de Gran Canaria, el aumento fue del 50% respecto a un jueves ordinario. Los datos reflejan además una importante llegada de peregrinos procedentes de otros territorios españoles, especialmente desde Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla.

Impacto en las Islas

Según el análisis de movilidad, el acto celebrado en Siete Palmas estuvo seguido principalmente por residentes canarios, que representaron el 61% del total de asistentes. También aumentó notablemente la presencia de visitantes peninsulares, cuyo peso se duplicó respecto a una jornada habitual.

En el caso de Tenerife, la misa que puso fin al viaje apostólico atrajo tanto a residentes como a visitantes del resto del Archipiélago. Las Palmas y Madrid encabezaron la procedencia nacional de los asistentes, mientras que Alemania, Reino Unido e Italia figuraron entre los países con mayor representación internacional.

Los datos confirman así la capacidad de convocatoria de una visita que convirtió durante dos días a Canarias en el centro de atención de la Iglesia católica y de buena parte de la actualidad internacional.

Un programa «excesivo»

Durante la rueda de prensa de balance celebrada en Madrid, el coordinador nacional adjunto de la visita, Fernando Giménez Barriocanal, reconoció que la agenda diseñada para León XIV fue especialmente exigente.

«Creo que le hemos metido un tute al papa excesivo, creo que ha sido una agenda excesiva, pero que el Señor nos perdone», afirmó al hacer repaso de un recorrido que obligó al pontífice a desplazarse más de 2.500 kilómetros en apenas seis días.

Barriocanal explicó además que, aunque las cuentas todavía no están cerradas definitivamente, el coste total del viaje rondará los 26 millones de euros. El responsable económico también admitió errores en la gestión de la comunicación relacionada con los benefactores que colaboraron en la financiación de la visita.

Del asombro al trabajo

Por su parte, el coordinador nacional del viaje, Yago de la Cierva, destacó la colaboración de las diferentes administraciones públicas y el papel desempeñado por la Casa Real durante la visita. También agradeció la implicación de voluntarios, patrocinadores y medios de comunicación.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, reconoció que la respuesta ciudadana superó las previsiones iniciales. «La visita nos ha desbordado», afirmó durante su comparecencia.

Argüello aseguró que, tras la emoción de estos días, comienza ahora una etapa distinta. «Lo vivido nadie nos lo va a quitar», señaló, aunque insistió en que el verdadero reto será trasladar a la vida cotidiana los mensajes lanzados por León XIV durante su estancia en España.

El presidente de los obispos españoles destacó además que el papa se ha consolidado en los últimos meses como una «referencia ética mundial» y subrayó especialmente su insistencia en la defensa de la dignidad humana, la paz y la atención a las personas más vulnerables, cuestiones que estuvieron muy presentes también durante su paso por Canarias.