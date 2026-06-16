La segunda ronda de prospecciones de filoxera deja cuatro nuevos positivos en Tenerife

La culminación de la segunda ronda de prospecciones de filoxera realizada en toda Canarias ha finalizado con la detección de tan solo cuatro nuevos positivos. Así lo ha confirmado este martes el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, quien presidió la reunión técnica de seguimiento sobre la gestión de la filoxera, en la que se abordó la situación actual de la plaga y se repasaron las acciones desarrolladas desde su detección.

El titular del departamento explicó que estos nuevos casos se localizaron entre los meses de abril y mayo en fincas abandonadas situadas en la 'zona cero', correspondiente al ámbito de la Denominación de Origen Protegida Tacoronte-Acentejo.

Según señaló, estos resultados "ponen de manifiesto la eficacia de las medidas de control y erradicación que hemos venido desarrollando durante el último año desde el Ejecutivo regional en colaboración con los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas de Vinos de Canarias y los cabildos insulares, pues hemos impedido que la plaga se propague a otros territorios del Archipiélago".

9.610 prospecciones

Concretamente, se refirió al trabajo de detección indicando que hasta la fecha se han realizado 9.610 prospecciones en total, de las que 1.831 corresponden a este año, con tan solo estos cuatro positivos, y 7.779 al año pasado, con 89 resultados positivos, todos localizados en Tenerife y cuyo material ya ha sido tratado y eliminado.

De las prospecciones realizadas este año, 1.054 se han llevado a cabo en Tenerife, que sigue siendo la única isla con presencia de filoxera.

Una inspectora del Cabildo de Tenerife durante un control de filoxera en una finca de Tacoronte / E. D. / L. P.

En Lanzarote se han realizado 346; en La Palma, 142; en Gran Canaria, 110; en El Hierro, 71; en Fuerteventura, 67; y en La Gomera, 41, recoge una nota de la Consejería.

En este sentido, Quintero anunció que "al no tener casos fuera de la zona demarcada, y como la situación se encuentra controlada, comenzaremos a trabajar en una modificación de la legislación para flexibilizar las medidas fitosanitarias de cara a la próxima vendimia", en referencia a la Orden de 20 de agosto de 2025, que declara de utilidad pública la lucha contra la filoxera de la vid en Canarias y establece las medidas urgentes para su control y erradicación.

Vendimia "muy dura"

"La vendimia anterior fue muy dura para los agricultores y agricultoras, pero logramos salvarla con un control estricto que respondía a las necesidades del momento y a una situación, por aquel entonces, desconocida", subrayó.

En el marco de este encuentro, que contó también con la participación del viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García; personal técnico del Servicio de Sanidad Vegetal y de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias, GMR Canarias, así como representantes de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas de Vinos de Canarias, cabildos, Organizaciones Profesionales Agrarias y el Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, entre otras entidades, se abordó también el efecto de las medidas desarrolladas desde la primera detección de la plaga, en julio de 2025.

También se expusieron los aspectos más destacados del estudio sobre el estado actual de la viticultura en Canarias, que constituye la base del Plan Estratégico de la Vid en Canarias, un compromiso adoptado por el Ejecutivo canario a raíz de la detección de la plaga y en el que se viene trabajando desde el pasado año.

Asimismo, se repasaron las actuaciones realizadas por el Gobierno de Canarias desde la detección de este organismo nocivo.

Patrones de vid resistentes

Entre otras medidas, Quintero destacó los ensayos realizados con patrones de vid resistentes a la filoxera, un proyecto centrado en analizar el rendimiento agronómico de distintos patrones como portainjertos de variedades tradicionales de Canarias, y su adaptación a las diferentes condiciones de suelo y clima existentes en el archipiélago.

Esta experiencia se está desarrollando en parcelas de unos 2.500 metros cuadrados cuyos propietarios y propietarias han decidido participar voluntariamente en la iniciativa, vinculadas a las Denominaciones de Origen Protegidas de Vinos de Canarias y situadas en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

La Consejería sufraga el coste de las actuaciones, asume la realización de los injertos a través de personal especializado y lleva a cabo el seguimiento técnico durante todo el desarrollo de la acción, cuya duración estimada es de cinco años.

Ayudas

Asimismo, se ha previsto una compensación económica para los agricultores participantes, con una ayuda de 4.000 euros durante el primer año, correspondiente a la fase de implantación, y 1.000 euros adicionales durante cada uno de los cuatro años siguientes, destinados a la etapa de mantenimiento de cada parcela de ensayo.

El titular del área indicó también que el trabajo desarrollado por el Gobierno de Canarias se engloba en el Programa nacional para la aplicación de la normativa fitosanitaria: Plan de contingencia de la filoxera, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que plantea las bases para afrontar cualquier eventualidad futura.

Este es el primer plan de este tipo que se lleva a cabo en España y recoge buena parte de las actuaciones y medidas ejecutadas durante los últimos meses.

En este sentido, Quintero expuso que en Canarias se está ahora en la "fase de erradicación", lo que podría convertir al archipiélago, si culmina con éxito este proceso, en la primera región europea en erradicar esta plaga, puesto que en el resto del territorio, aunque contenida, no se ha erradicado por completo.