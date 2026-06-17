La Aemet avisa del cambio de tiempo que llega este miércoles a Canarias
El norte de las islas montañosas concentrará más nubosidad, mientras el sur tendrá cielos más abiertos y el viento soplará con más fuerza en vertientes expuestas.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles una jornada marcada por los intervalos nubosos en Canarias, con predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas y ambiente más despejado en las zonas del sur.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, sin variaciones destacadas respecto a jornadas anteriores. El viento soplará del norte y será más intenso en las vertientes expuestas, especialmente en zonas del este, noroeste y puntos abiertos al alisio.
En el mar, se espera viento del este, norte y nordeste de fuerza 4 o 5, 5 o 6 en algunas zonas, y localmente 2 o 3. Habrá marejadilla, marejada o fuerte marejada, con viento variable de fuerza 1 a 3 en costas del oeste y suroeste de las islas. La mar de fondo será del norte, con olas en torno a 1 metro.
LANZAROTE — Nuboso por la tarde
Nuboso a intervalos nubosos. Baja probabilidad de lloviznas ocasionales en el norte por la tarde. Viento del norte.
Arrecife: 20 / 24 °C
FUERTEVENTURA — Más claro en el sureste
Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en el sureste por la tarde. Temperaturas sin cambios importantes. Viento del norte.
Puerto del Rosario: 20 / 25 °C
GRAN CANARIA — Norte con más nubes
Poco nuboso, con intervalos en el norte. Viento del norte con intervalos fuertes en vertientes este y noroeste. Brisas en el suroeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 24 °C
TENERIFE — Más nubes, salvo en el este
Intervalos nubosos a nuboso. Predominio de cielos poco nubosos en el este. Viento flojo del norte, más intenso en la vertiente este y extremo noroeste.
Santa Cruz de Tenerife: 20 / 27 °C
LA GOMERA — Norte más cubierto
Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte. Viento del norte, más intenso en vertientes este y noroeste. Brisas en el sur.
San Sebastián de la Gomera: 20 / 24 °C
LA PALMA — Intervalos nubosos
Cielos con intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte, más intenso en vertientes este y noroeste.
Santa Cruz de la Palma: 20 / 23 °C
EL HIERRO — Norte nuboso
Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte, más intenso en la vertiente este y extremo noroeste.
Valverde: 14 / 18 °C
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