Arista Eventos y la Universidad Fernando Pessoa impulsan el futuro del trail en Canarias

Arista Eventos y la Universidad Fernando Pessoa Canarias han puesto en marcha el Arista Promo Trail Series by Universidad Fernando Pessoa Canarias, un nuevo circuito de carreras de montaña dirigido a niños, niñas y adolescentes con el objetivo de fomentar la práctica del trail running desde edades tempranas.

El campeonato nace con cuatro pruebas puntuables y contará con clasificaciones masculinas y femeninas en las categorías infantil, cadete y juvenil, consolidando una apuesta por el deporte base y por la cantera del trail en Canarias.

En esta primera edición, el circuito ya ha incorporado los resultados de dos competiciones celebradas previamente, LPA Trail y Entre Cortijos, ambas con una destacada participación de jóvenes corredores y corredoras. El calendario se completará con Artenara Trail, que se celebrará el próximo sábado 20 de junio, y con la Ruta de Los Molinos, prevista para el 10 de octubre en Vega de San Mateo.

Una apuesta por el deporte base

El CEO de Arista Eventos, Fernando González, destacó que el nuevo circuito supone “un paso firme” en el compromiso de la entidad con el deporte base. “Queremos impulsar que los jóvenes se inicien en el trail running, aprendan sus valores y crezcan como deportistas”, señaló González, quien subrayó que este campeonato puede convertirse en el punto de partida para futuros corredores que, en unos años, compitan en pruebas de referencia internacional. “Impulsar el deporte entre los más jóvenes es garantizar el futuro del trail running, y en Arista Eventos queremos ser parte activa de ese camino”, añadió.

Por su parte, Sara Muñoz, responsable de Relaciones Institucionales, Protocolo y Eventos de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, afirmó que esta colaboración refuerza la vocación de la institución académica de estar presente en iniciativas con impacto positivo en la comunidad.

“Impulsar el deporte base es invertir en el futuro y ayudar a construir una sociedad más saludable, activa y comprometida con valores que trascienden la competición”, indicó.

Muñoz destacó además que el deporte es una herramienta de cohesión social, inclusión y desarrollo personal, especialmente desde edades tempranas. En este sentido, defendió valores como el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo y la superación, principios que también forman parte de la formación integral que promueve la Universidad Fernando Pessoa Canarias.

Jorge Martínez, líder de la categoría infantil durante la pasada Entre Cortijos. / Carlos Díaz-Recio

Sistema de puntuación y primeros líderes

El sistema de puntuación del Arista Promo Trail Series otorgará 10 puntos al primer clasificado de cada prueba, 8 al segundo, 6 al tercero, 5 al cuarto, 4 al quinto, 3 al sexto, 2 al séptimo y 1 al octavo. A partir de esa posición, todos los corredores que finalicen la prueba sumarán un punto.

La clasificación general se establecerá a partir de los dos mejores resultados obtenidos en las cuatro pruebas puntuables. En caso de empate, se resolverá por el mayor número de victorias y, si la igualdad continúa, por el mejor resultado logrado en la última prueba del circuito.

Tras la disputa de las dos primeras citas, Iris Santana lidera la categoría juvenil femenina. En juvenil masculina, Hugo del Cristo Cabrera y Alejandro Quintana comparten la primera posición con la misma puntuación.

En cadete, encabezan la clasificación Daphne Monagas Caballero y Kayla Carolei Hellstrom, ambas con 18 puntos, junto a Rodrigo Sánchez Bravo en categoría masculina. En infantil, los primeros líderes son Maia Carolei Hellstrom y Jorge Martínez Carballo.

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Las clasificaciones pueden consultarse en la web de Arista Eventos. Como incentivo, los ganadores de cada categoría al término del campeonato recibirán un vale para adquirir productos deportivos.