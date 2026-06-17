Canarias invierte más de 79 millones de euros a la contratación de auxiliares educativos destinados a la atención de alumnado con necesidades educativas especiales

El Gobierno de Canarias ha aprobado la licitación por más de 79 millones de euros del nuevo contrato para la contratación de auxiliares educativos destinados a la atención del alumnado con necesidades educativas (NEE) especiales. Previsto para el periodo 2027-2029, supondrá una inversión anual superior a los 26 millones de euros, a los que se sumarán otros 1,5 millones para la contratación de adjuntos de taller y de los técnicos de educación infantil y personal sanitario contratados de manera directa por las Consejerías de Educación o Sanidad.

De forma concreta, atenderá al estudiantado de los centros docentes de titularidad pública del Archipiélago con discapacidad, trastorno del espectro del autismo (TEA), trastornos graves de conducta (TGC) y con condiciones especiales de salud. Además, contempla la cobertura del servicio de comedor escolar, que anteriormente no estaba incluido, y el servicio a las residencias escolares que acogen a alumnado con NEE. También se prevé una mejora coordinativa en lo respectivo a la participación de este personal en actividades complementarias y extraescolares, incluyendo aquellas que contemplen pernoctación, como puede ser una acampada o un viaje de estudios.

Más horas por contrato

Al respecto de las condiciones de los profesionales, el nuevo contrato incorpora el aumento de la jornada máxima de este tipo de personal en los centros, que pasa de cinco a seis horas y media diarias, y una revisión de los precios que, sumando ambos factores, se traducirá en una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores. La empresa adjudicaria, además, deberá contar obligatoriamente con una bolsa de empleo que se utilizará para agilizar el posible proceso sustitutivo, con un plazo máximo establecido. De esta manera, se prevé contar con personal suficiente para la cobertura del servicio en todas las Islas, prestando especial atención a las no capitalinas, y también se contempla formar a los profesionales en materia específica de atención al alumnado con NEE.

El pliego contempla dos lotes para cada anualidad: el primero, valorado en casi 35 millones y medio de euros (a razón de casi 12 millones anuales) y el segundo, de casi 44 millones y medio de euros (casi 15 millones por año). En este sentido, el presupuesto previsto para 2027, en base a la licitación, será de 26,6 millones.

La empresa adjudicaria dotará de personal auxiliar para la atención al alumnado con NEE en aulas ordinarias, Enclave, centros de educación especial (CEE) y centros preferentes para alumnado con problemas de índole motórico y/o auditivo. Los perfiles profesionales incluyen auxiliares educativos, adjuntos de taller, enfermeros y fisioterapeutas para los CEE, auxiliares de enfermería e intérpretes y especialistas en Lengua de Signos Española.

Garantizar el desarrollo del alumnado

El objetivo de este personal es servir como recurso auxiliar y de apoyo al profesorado, los únicos con responsabilidad educativa, en el aula ordinaria, para favorecer la inclusión de este tipo de alumnado; en las aulas Enclave, garantizan el desarrollo y adquisición de autonomía y habilidades que les permitan retornar a la escolarización ordinaria, tanto a nivel educativo como social, a través del plan de socialización del estudiantado. En el caso de los CEE, propician el desarrollo del alumnado y, en los casos que sea posible, se busca su retorno a una modalidad de escolarización más inclusiva. También prestan una labor asistencial, de carácter especialmente sanitario, con el alumnado que presenta un mayor grado de afectación.

Este contrato es gestionado a través de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. El consejero del área, Poli Suárez, comparó los 998 auxiliares que finalizaron el curso 2022/23 frente a los 1.902 con los que se dispone en el actual, correspondiente al año 2025/26. Además, remarcó que el presupuesto de 2023 para este servicio ascendía a los 13 millones de euros, mientras que, en este año, alcanza los 22 millones.