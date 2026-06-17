Canarias lanza una app gratuita para apoyar a 20.000 cuidadores no profesionales: cómo funciona y quién puede acceder

Los cuidadores no profesionales que atienden a familiares con dependencia o discapacidad dedican su vida a esta labor. Entre curas, tratamientos, traspasos y ejercicios terminan olvidándose de una tarea importante: cuidar su propia salud física y mental. Para que esto no ocurra, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha lanzado la app Alisio, una plataforma que les brindará apoyo integral, evaluará su estado y que, además, les permitirá conocer a otros isleños en su misma situación, ya que muchos de ellos declaran sentirse solos.

Unas 150 familias de Lanzarote y La Palma ya están siendo atendidas a través de esta plataforma, como parte de una experiencia piloto que, según la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha sido "todo un éxito". Al acceder a la aplicación, los usuarios encontrarán vídeos sobre cuidado y autocuidado, así como un plan personalizado de entre tres y cinco entrenamientos para desarrollar capacidades necesarias en el día a día como cuidador. También les llegará a casa un cuadernillo con actividades y desde la app les recomendarán cuál deben hacer cada día en función de su estado de ánimo.

Otro de los puntos que mejor han valorado los ciudadanos que han probado ya el servicio son las sesiones de apoyo psicosocial con psicólogos especializados. A través de la app, y siempre de manera gratuita, pueden realizar videoconferencias de unos 45 minutos de duración en las que hablarán con especialistas y podrán expresarles su malestar.

Síndrome del 'burnout'

El síndrome del burnout, una respuesta al estrés crónico en el trabajo que se manifiesta mediante agotamiento físico y emocional, es muy habitual entre quienes se dedican al cuidado no profesional. El principal motivo es que, en la mayoría de los casos, se trata de una labor que realizan las 24 horas del día y dentro de sus propios hogares. De hecho, más de la mitad de los usuarios (52%) que participaron en la prueba piloto se encontraban en una situación "muy crítica" y manifestaban sentir una "enorme sobrecarga". Asimismo, entre esos primeros perfiles encontraron familiares con pensamientos de autolesionarse.

Dentro de la plataforma también habrá una especie de agenda, para que tengan un espacio para organizar tareas pendientes, citas médicas y trámites como la valoración de la dependencia o la discapacidad. En un último apartado, el chat, también tendrán la oportunidad de formar una comunidad en línea, donde ya han surgido las primeras dinámicas de apoyo. Durante la presentación del servicio, celebrada este martes, Delgado destacó que los usuarios habían acogido muy bien este espacio. "Mitiga esa sensación de soledad no deseada que les acompaña muchas veces", añadió.

Una app pionera

La empresa encargada de crear este servicio de apoyo ha sido Okencasa. Su Ceo, Iñigo Kortabitarte, señaló que la combinación de todos estos elementos es la que consigue reducir el burnout: "La mayoría (85%) son mujeres que cuidan durante más de cinco años y que están en una situación de doble vulnerabilidad; lo que no se ve muchas veces no se atiende".

Solo dos comunidades tienen una plataforma de este tipo: País Vasco y Canarias. En el Archipiélago, tras una fase previa de testeo, la app ya puede descargarse. Las personas con la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar -unas 30.000 en las Islas- pueden acceder uso de esta herramienta. "No todo el mundo la utilizará, pero la intención es alcanzar los 10.000 usuarios a lo largo del 2027 y crecer hasta los 20.000 a partir de 2028", explicó la consejera.

Para los cuidadores no profesionales, la respuesta de las administraciones suele llegar mal y tarde. Por ello, el principal objetivo de esta iniciativa es anticiparse al problema, a través de la prevención y el acompañamiento y desde una visión moderna y responsable de las políticas públicas. "Es un reconocimiento al valor del trabajo invisible que realizan en estas personas; en Canarias, nadie que cuide debe sentirse solo", sentenció.

El testimonio de Elena

Elena Acosta es una de esas cuidadores no profesionales que atiende a sus padres, ambos con alzhéimer, y que ya ha podido probar la aplicación móvil. "Necesitan bastante atendimiento y vivo con ellos, lo más duro gestionar las emociones y, sobre todo, organizar el tiempo para poder realizar todas las tareas que ellos necesitan; cuando te dedicas a esto empiezas a tener otras prioridades en tu vida, su bienestar es lo principal y tú pasas a un papel secundario", defendió.

A su juicio, la información que ha recibido a través de la plataforma le ha ayudado a ver "que no lo estaba haciendo tan mal como pensaba". También le ha venido bien ver casos de personas en una situación similar. "Con los retos que te marcan empiezas a ver las pequeñas cosas de otra forma y los especialistas te explican muy bien la enfermedad para que puedas asimilar todo lo que te ocurre y eso te da mucha tranquilidad y fuerza", resaltó.

¿Cómo se puede acceder?

Eso sí, el proceso para darse de alta no es tan sencillo como descargarse la app; es el propio servicio el que tiene que lanzar una invitación y, después, se procede a la evaluación biopsicosocial. El personal analiza cada caso y personaliza así las necesidades de cada cuidador.

La intención, con esta inciativa y con otras similares como la teleasistencia, es evolucionar poco a poco hacia un nuevo modelo de cuidados en el que se apueste mucho más por la atención en el propio hogar, sin separarlos de su entorno. Europa recomienda alejarse cada vez más de las grandes residencias y, en su lugar, optar por la vida en comunidad de los mayores, que representan casi el 20% de la población total del Archipiélago.

Noticias relacionadas

El cuidado de los mayores del Archipiélago avanzará hacia un modelo de desinstitucionalización inteligente, es decir, que priorizará los apoyos en el hogar y reservará las residencias para aquellos casos en los que sea estrictamente necesario.