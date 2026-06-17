Cecilia Dorado, Hija Adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria: “Hay lugares que terminan habitándonos y esta ciudad lo hace”

¿Cómo recibió la noticia de que será nombrada Hija Adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria?

Me encontraba de viaje en el extranjero cuando recibí una llamada de la alcaldesa. Antes, su jefa de gabinete me había enviado un mensaje para que intentara tener el teléfono operativo. Pensé que se trataba de alguna cuestión relacionada con un proyecto educativo en el que estoy trabajando. Por eso, cuando conocí el verdadero motivo de la llamada, la sorpresa fue absoluta. Sentí una emoción difícil de describir y una profunda gratitud hacia una ciudad que me abrió sus puertas y que ha marcado mi vida para siempre. Este reconocimiento supone un impulso muy importante en mi trayectoria profesional y personal.

Usted nació fuera de la ciudad. ¿Cuándo sintió que Las Palmas de Gran Canaria se había convertido también en su casa?

Llegué a Las Palmas de Gran Canaria desde Madrid en 1988 al terminar mis estudios superiores. No tenía ni idea de cuánto tiempo pasaría en la Isla. Hoy siento esta ciudad como mi casa. La echo de menos cada vez que paso un tiempo fuera y siempre deseo regresar. Ese sentimiento se hizo más fuerte con el nacimiento de mi hijo, hace ya 22 años. Aquí aprendí que el sentimiento de pertenencia no depende del lugar de nacimiento, sino de los lazos que construimos con las personas y con el territorio.

Si tuviera que explicar qué representa esta ciudad para usted, ¿qué diría?

Cuando pienso en esta ciudad pienso en las oportunidades que me ha brindado, en la convivencia, en calidad de vida y, sobre todo, siento una profunda gratitud. Las Palmas de Gran Canaria es un espacio al que pertenezco y forma parte de mi identidad tanto personal como profesional. Hay lugares que se habitan y otros que terminan habitándonos a nosotros. Para mí, Las Palmas de Gran Canaria pertenece a esta segunda categoría.

Fue la primera catedrática de Educación Física de España. ¿Qué balance hace de un camino que abrió puertas a muchas mujeres en el ámbito universitario?

El hecho de haber sido la primera mujer catedrática del área de Educación Física en España, en 2010, nunca ha tenido para mí un significado especial por el hecho de ser la primera. No era algo que persiguiera de forma concreta. Simplemente, siempre he trabajado mucho y, cuando surgió la oportunidad de presentarme a la evaluación para ser catedrática, estaba preparada para poder presentar mi Curriculum. Por eso creo en la perseverancia, en la fuerza de voluntad, en la capacidad de trabajo y en la resiliencia. Al final, los logros suelen ser el resultado de muchos años de esfuerzo, constancia y compromiso.

"Al final, los logros suelen ser el resultado de muchos años de esfuerzo, constancia y compromiso" Cecilia Dorado — Hija Adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria

¿Hubo algún momento de su carrera en el que pensó que ese reconocimiento académico sería difícil de alcanzar?

La verdad es que nunca planifiqué mi carrera pensando en reconocimientos. Mi objetivo siempre fue aprender, trabajar y aprovechar cada oportunidad. Nunca pensé que podría llegar a ser catedrática; de hecho, estaba convencida de que era una meta inalcanzable para mí. Mientras estudiaba trabajé en la empresa familiar, una experiencia que me enseñó el valor del esfuerzo y la constancia. Cuando llegué a Las Palmas de Gran Canaria comenzaron a surgir los retos académicos que marcarían mi trayectoria. Con los años, los cambios en el sistema universitario me permitieron optar a la cátedra y fue entonces cuando empecé a creer que podía lograrlo. Mirando atrás, siento que cada paso fue fruto del trabajo diario y de la confianza que muchas personas depositaron en mí.

Su investigación ha estado muy vinculada a la actividad física y la salud. ¿Cuál cree que es el principal reto que sigue teniendo la sociedad en este ámbito?

Creo que el principal reto es conseguir que la actividad física deje de considerarse una elección individual para convertirse en una prioridad social y política. El gran desafío es promover hábitos activos a lo largo de toda la vida mediante políticas transversales que impliquen a la educación, la sanidad, el deporte, el urbanismo y los servicios sociales. Invertir en actividad física no solo mejora la salud y el bienestar de las personas, sino que también reduce la dependencia futura y contribuye a la sostenibilidad de nuestros sistemas sanitarios y sociales.

¿De qué logro profesional se siente más orgullosa cuando mira atrás?

Más que de un cargo o una distinción concreta, me siento orgullosa de las personas. De los estudiantes que crecieron académicamente, de los profesionales que encontraron oportunidades y de los proyectos que tuvieron una utilidad real para la sociedad. La universidad tiene sentido cuando transforma vidas y genera conocimiento útil. Haber contribuido modestamente a ese propósito es, sin duda, mi mayor satisfacción.

La ULPGC suma varias distinciones en esta edición. ¿Qué supone para usted compartir este reconocimiento con otros miembros de la comunidad universitaria?

Me produce una enorme alegría porque la universidad es una construcción colectiva. Detrás de cualquier logro hay equipos, compañeros y compañeras que trabajan con generosidad y compromiso. Compartir este reconocimiento con otros miembros de la comunidad universitaria significa reconocer también la labor de una institución que ha sido fundamental para el desarrollo de Canarias. La ULPGC forma parte inseparable de mi historia personal y profesional, por lo que esta coincidencia hace que la distinción tenga aún más valor para mí.

"Detrás de cualquier logro hay equipos, compañeros y compañeras que trabajan con generosidad y compromiso" Cecilia Dorado — Hija Adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria

¿Cómo ha cambiado Las Palmas de Gran Canaria desde que llegó y qué es lo que más valora de esa evolución?

La ciudad ha experimentado una transformación extraordinaria. Ha crecido en infraestructuras, servicios, actividad cultural, capacidad universitaria y proyección internacional. Sin embargo, lo que más admiro es que ha sabido conservar su esencia. Sigue siendo una ciudad abierta y acogedora. Esa capacidad para integrar, para recibir y para hacer sentir a las personas parte de una comunidad es, probablemente, uno de sus mayores patrimonios.

Noticias relacionadas

Cuando reciba el título de Hija Adoptiva el próximo 23 de junio, ¿a quién le gustaría dedicar este reconocimiento?

En primer lugar, a mis padres y a mis hermanos, porque siempre creyeron en mí y me enseñaron el valor del esfuerzo y de la honestidad. También a mi hijo, que ha sido el mayor regalo que me ha dado la vida y una fuente permanente de inspiración. Quiero compartirlo igualmente con tantas personas que me han acompañado a lo largo de estos años: compañeros, estudiantes, amigos y colaboradores. Y, finalmente y no como un gesto de vanidad, me gustaría dedicármelo también a mí misma, y por eso de que siempre me dejo para el final, esta dedicación a mí misma es principalmente, para ver si en este momento personal de mi vida empiezo a confiar, valorarme y creer más en mí. A veces también es importante aprender a valorar el camino recorrido.