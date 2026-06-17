El Consejo Social aprueba la liquidación de su presupuesto de 2025 y las cuentas anuales de la ULPGC

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha aprobado hoy la liquidación de su presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, así como las cuentas anuales de la Universidad y de sus entidades dependientes relativas al mismo ejercicio.

Los acuerdos adoptados permiten constatar, por una parte, el elevado grado de ejecución y cumplimiento de las actuaciones impulsadas por el Consejo Social durante el último ejercicio y, por otra, la solidez económica y financiera de la Universidad, que mantiene una situación de equilibrio presupuestario y capacidad de financiación positiva.

El Consejo Social ejecutó más del 94% de su presupuesto y cumplió ampliamente las actuaciones previstas

La liquidación del presupuesto del Consejo Social refleja una ejecución presupuestaria del 94,06% sobre el crédito definitivo disponible, porcentaje que se eleva hasta el 96,28% si se excluyen los créditos afectados correspondientes a la Cátedra del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. El presupuesto inicial para 2025 ascendió a 732.654,58 euros y, tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio, el crédito definitivo se situó en 763.480,14 euros.

La memoria de liquidación pone de manifiesto el elevado grado de cumplimiento de las actuaciones previstas y la intensa actividad desarrollada por el Consejo Social durante un ejercicio especialmente relevante para el sistema universitario canario, marcado por la aprobación de la modificación de la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias.

Los recursos gestionados por el Consejo Social permitieron desarrollar un amplio conjunto de actuaciones vinculadas a las funciones que la legislación atribuye a este órgano, abarcando ámbitos como la supervisión económica, la rendición de cuentas, la integridad institucional, la empleabilidad, la innovación, la transferencia del conocimiento y la relación entre la Universidad y la sociedad.

Entre las iniciativas impulsadas durante 2025 destacan la celebración de nuevas ediciones de los Desayunos Universidad-Sociedad y de los Desayunos Tecnológicos, la puesta en marcha del Club de Mentores de la ULPGC, la presentación del informe Canarias Importa II. Bienestar Social, el estudio sobre nuevas titulaciones universitarias en Fuerteventura, el apoyo a programas de debate, oratoria y empleabilidad dirigidos al estudiantado, así como diversas actuaciones vinculadas a la cooperación internacional, la sostenibilidad y la transferencia del conocimiento.

Por primera vez, además, la memoria incorpora una evaluación sistemática de las actuaciones desarrolladas por el Consejo Social en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, avanzando hacia un modelo de rendición de cuentas que no solo analiza la ejecución de los recursos disponibles, sino también el impacto de las actuaciones desarrolladas y su contribución a la Agenda 2030.

Las cuentas anuales reflejan la solidez económica y financiera de la ULPGC

Durante la sesión plenaria fueron presentadas las cuentas anuales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de sus entidades dependientes correspondientes al ejercicio 2025, culminando así el proceso de análisis desarrollado previamente por la Comisión de Planificación y Asuntos Económicos del Consejo Social.

Las cuentas anuales muestran una situación económica y financiera sólida de la ULPGC. Durante 2025, la Universidad reconoció derechos por importe de 180,39 millones de euros y obligaciones por valor de 169,04 millones de euros, obteniendo un resultado presupuestario del ejercicio de 11,4 millones de euros y un resultado presupuestario ajustado de 7,6 millones de euros.

Asimismo, la Universidad mantiene el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), la ULPGC presenta una capacidad de financiación de 4,5 millones de euros, que se sitúa en 4,1 millones de euros al considerar conjuntamente las entidades dependientes clasificadas como administraciones públicas.

Las cuentas aprobadas incluyen también las correspondientes a la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, la Fundación Canaria Lucio de las Casas, RIC ULPGC, S.A.U. y TIC ULPGC, S.L.U., así como los estados agregados del conjunto del grupo universitario.

La aprobación de estas cuentas constituye uno de los principales instrumentos de rendición de cuentas de la Universidad y permite al Consejo Social ejercer las funciones de supervisión económica que le atribuye la legislación universitaria.

El Consejo Social refuerza sus funciones de supervisión y control

En el ejercicio de las funciones que le atribuye la legislación universitaria, el Consejo Social continuará reforzando durante 2026 los mecanismos de supervisión económica, control interno, integridad institucional y rendición de cuentas de la Universidad.

En este contexto, el Pleno del Consejo Social aprobó hoy una propuesta dirigida a reforzar la estructura técnica del Servicio de Control Interno mediante la creación de un nuevo puesto especializado, con el objetivo de fortalecer las capacidades de supervisión, auditoría y control de la institución.

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Con la incorporación de este nuevo perfil, el Consejo Social continúa impulsando el desarrollo de una universidad cada vez más eficiente, responsable y conectada con las necesidades de su entorno y, en definitiva, fortaleciendo la relación entre la Universidad y la sociedad canaria.