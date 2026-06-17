¿Cuánto cuestan a las empresas Canarias las bajas por incapacidad laboral? Ocho millones al día

Las bajas por contingencias comunes que culminan en incapacidad temporal alcanzaron en las Islas el 7,9% en el cuarto trimestre de 2025, la tasa más alta del país. Ese fenómeno cuesta a las empresas ocho millones de euros al día y afecta a entre 62.500 y 70.000 trabajadores.

Ese fue el análisis de José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) durante su participación en las jornadas nacionales de CEOE, e insistió en que el absentismo por incapacidad temporal se ha convertido en una de las principales amenazas para la productividad de Canarias.

José Cristóbal García, vicepresidente de la CCE, durante su intevención en el evento organizado por CEOE. / E. D. / L. P.

Solo 20 inspectores

García advirtió de que el problema golpea con más fuerza al Archipiélago por el peso de micropymes, autónomos, turismo, hostelería y comercio. Además, denunció las ineficiencias de un sistema en el que "quien paga no controla y quien controla no paga", con escasa aceptación de altas de las mutuas, falta de coordinación y apenas 20 inspectores.

La CCE reclama un órgano permanente sobre absentismo, reforzar atención primaria, inspección médica y salud mental, y ampliar las competencias de las mutuas. García sostuvo que es un "desafío sanitario, social y económico" que exige una respuesta inmediata, coordinada y con diálogo entre empresas administraciones, Seguridad Social, Servicio Canario de Salud (SCS), organizaciones empresariales y sindicales y mutuas.