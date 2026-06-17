La Delegación de Defensa en Canarias celebra su acto institucional con reconocimientos a personal civil y militar

La Delegación de Defensa en Canarias ha celebrado este miércoles su Acto Institucional en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, en una jornada que ha reunido a diversas autoridades civiles y militares con motivo del día de la Delegación.

El evento tuvo lugar en la sede institucional situada en la calle Pedro del Castillo Westerling, 28, y estuvo presidido por el Delegado de Defensa en Canarias.

Entre las autoridades asistentes se encontraban el Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez Santos; el Arzobispo General Castrense, Juan Antonio Aznárez Cobo; y el General Jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal Fernández, entre otros representantes civiles y militares.

Celebración del Acto Institucional de la Delegación de Defensa en Canarias / La Provincia

Durante el acto se hizo entrega de distintas distinciones y reconocimientos, entre ellos medallas al personal civil y militar de la propia Delegación, diplomas de ascenso y reconocimientos honoríficos a varios Reservistas Voluntarios de la Subdelegación de Defensa en Las Palmas, así como un reconocimiento al Arsenal Militar de Las Palmas por su colaboración y apoyo institucional.

Asimismo, se entregó un obsequio al alumno ganador de la fase provincial del concurso literario “Carta a un Militar Español”, en su décimo tercera edición de 2026, Gabriel Cabrera Hernández, del Colegio Arenas Atlántico de Las Palmas.

Durante su intervención, el Delegado de Defensa destacó la importancia de la difusión de la cultura de defensa y puso en valor la labor desarrollada por la Delegación a lo largo de su historia, tanto en el ámbito militar como civil. Asimismo, animó a continuar impulsando este trabajo para afrontar con garantías los retos de futuro.