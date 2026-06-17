La DGT lo confirma: los usuarios de patinetes eléctricos se enfrentan a multas de hasta 800 euros si incumplen esta norma a partir de 2026

El pasado 2 de enero entró en vigor el registro obligatorio de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT). La nueva normativa afecta a los patinetes eléctricos, que deben estar registrados como paso previo a la contratación del seguro obligatorio.

Las normas que deben respetar los VMP

Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son aquellos de uno o más ruedas, diseñados para una única plaza y propulsados por motores eléctricos que alcanzan una velocidad entre 6 y 25 km/h.

La DGT recuerda que estos vehículos no pueden circular por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas ni túneles. Solo pueden usarse en calzadas autorizadas por la ordenanza municipal, en el caso de que no exista, por cualquier calzada urbana. Están sujetos a las mismas tasas de alcohol y prohibición de drogas que el resto de conductores.

Además, insisten en la importancia de cumplir con la obligatoriedad de contar con sistema de frenado, dispositivo de advertencia acústica (timbre) y luces y dispositivos reflectantes tanto traseros como delanteros.

Desde Tráfico, han aprovechado el comienzo del Mundial 2026 para recordar a los conductores la importancia de cumplir con la normativa y, en este caso, insisten en que "salvo que seas el árbitro, no hay nada peor en el fútbol que pasar desapercibido. En el tráfico, especialmente si eres un usuario vulnerable, pasa lo mismo, pero además la vida te va en ello. Hazte visible si quieres “jugar” con seguridad".

Dos casos

"El proceso de inscripción de este tipo de VMP en el Registro Nacional de Vehículos es sencillo. Además de los datos del titular se deberá consignar tanto el número de certificado y el número de serie, que constan en la placa de marcaje y la ficha técnica de características. Una vez abonada la tasa administrativa correspondiente, el propietario obtendrá el número de inscripción. Una vez solicitada la inscripción, la DGT expedirá el certificado de inscripción digital", explican.

Desde Tráfico aclaran que "una vez inscrito, se generará un número de placa para el vehículo. Además, te entregaremos el certificado de inscripción digital en PDF con el que podrás adquirir una etiqueta identificativa con el número de inscripción con el formato M XXXX LLL para que puedas colocarla en tu VMP a modo de matrícula. La etiqueta la podrás obtener en cualquier centro autorizado de expedición de placas de matrícula".

Por otro lado, los patinetes eléctricos que no dispongan de certificado de circulación, "pero que pueden circular hasta 22 de enero de 2027, no dispondrán de un número de certificado. Por ello, dentro del formulario de inscripción, deberán indicar "Vehículo no certificado" en el momento en el que se pida".

En este caso, además de una serie de datos personales del titular, se deberá adjuntar factura o ficha técnica o fotografía del VMP.

Multas

Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, obliga a asegurar todos los VMP. Los usuarios que no cumplan con la normativa se enfrentan a sanciones que oscilan entre 202 y 610 euros por no tener seguro, mientras que para quienes circulen en patinete sin seguro obligatorio son de 250 y 800 euros.