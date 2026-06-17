Ezequiel rozó la retirada y ahora representará a Canarias en los CrossFit Games: “Es un sueño que llevo persiguiendo muchos años”

Ezequiel Henríquez viajará este mes de julio a California para cumplir uno de los grandes sueños de su carrera deportiva: competir en los CrossFit Games y representar a Canarias en una de las citas internacionales más exigentes de esta disciplina. Lo hará después de clasificarse entre los catorce mejores del mundo en su rango de edad, en un proceso en el que miles de atletas participan cada año con el objetivo de alcanzar la fase final. Su presencia en San José, donde competirá los días 21, 22 y 23 de julio, supone el punto más alto de una trayectoria marcada por el sacrificio, las lesiones, la falta de ayudas y una relación con el deporte que nació mucho antes de pensar en la élite.

Para Ezequiel, el CrossFit no empezó como una ambición competitiva, sino como una herramienta para ayudar a otras personas. “Cuando uno se mete en este deporte, empieza a mejorar, a tecnificarse y a ver que puede ayudar a otros, siente esa necesidad de compartir lo que sabe”, explica. Esa idea fue el origen del proyecto que inició junto a su hermano en 2015. Ambos comenzaron prácticamente al mismo tiempo y decidieron abrir su propio centro, Oceanus, un box construido con sus ahorros, con muchas horas de trabajo y con sus propias manos. “Todo el box lo fabricamos nosotros”, recuerda.

Un proyecto nacido antes de la pandemia

El camino, sin embargo, no fue fácil. Como ocurre con muchos negocios deportivos, los primeros años exigieron compatibilizar el proyecto con otros trabajos. El box todavía no era lo suficientemente rentable como para vivir exclusivamente de él. Cuando empezaban a levantar la cabeza, llegó la pandemia. El cierre de tres meses supuso un golpe difícil de gestionar para un proyecto joven que dependía del contacto diario con sus usuarios.

La salida de la pandemia, no obstante, trajo un cambio inesperado. Muchas personas comenzaron a valorar de otra manera el deporte, la salud y la necesidad de sentirse activas tras el confinamiento. El centro empezó a crecer, aunque también lo hizo la competencia. “Empiezan otros centros a abrirse y, quieras o no, se comparte la gente y no tienes ese crecimiento tan notorio”, apunta. Aun así, el trabajo constante ha dado resultados: hoy presume de estar al frente de uno de los centros con más usuarios de la isla.

Entrenar también es cambiar vidas

Más allá de los números, Ezequiel asegura que la mayor satisfacción de ser entrenador está en ver la transformación de las personas. No habla solo de cambios físicos, sino de procesos emocionales. En su experiencia, el deporte ayuda a muchas personas a ganar seguridad, disciplina y fortaleza mental.

“Ves a una persona que entra por la puerta con problemas personales, historias y complejos, y luego ves cómo eso pasa a un lado y adquiere otro enfoque en la vida”, señala. Esa evolución de sus usuarios es, para él, una de las grandes recompensas de su trabajo diario. El CrossFit, defiende, no es únicamente una forma de entrenamiento, sino un espacio donde muchas personas encuentran confianza, comunidad y una nueva manera de relacionarse consigo mismas.

Esa mirada también le sirve para desmontar uno de los grandes mitos que todavía persiguen a esta disciplina: la idea de que el CrossFit es solo para atletas especializados o personas con un alto nivel físico. Ezequiel reconoce que durante años se extendió la fama de que era un deporte lesivo, una percepción que, según explica, tuvo parte de sentido en sus comienzos, cuando la profesionalización todavía era limitada. “Antes cualquiera montaba un centro y se ponía a dar clase sin ningún tipo de noción”, afirma.

Hoy, asegura, la realidad es muy distinta. La exigencia del mercado ha obligado a los entrenadores a formarse, actualizarse y cuidar más a los usuarios. “Para ser competente tienes que profesionalizarte mucho más, formarte, estar al día y ser mejor entrenador cada día”, defiende. En su caso, esa responsabilidad es también una cuestión de supervivencia profesional: si no cuida a sus deportistas y no consigue que puedan mantenerse entrenando a largo plazo, el proyecto pierde sentido.

La lesión que casi lo aparta de la competición

La clasificación para los CrossFit Games llega, además, después de una etapa especialmente dura para Ezequiel. El deportista arrastraba una artrosis y una calcificación en ambos codos que le impedían completar el rango de movimiento de la articulación. Esa limitación le obligaba a realizar ciertos ejercicios con un esfuerzo mucho mayor del habitual. Tras hacerse varias pruebas, decidió operarse.

La intervención salió bien, pero la recuperación se complicó de forma grave. Una semana después de la operación sufrió una sepsis en la articulación, una infección que obligó a ingresarlo de nuevo, abrir la zona y limpiarla. Las consecuencias físicas fueron importantes y todavía reconoce que continúa en proceso de recuperación. “Eso me hizo daño y estoy todavía un poco convaleciente”, admite.

La situación llegó a ser tan complicada que en diciembre llegó a pensar que no volvería a competir. Sin embargo, decidió presentarse al Open, el primer clasificatorio que da acceso al camino hacia los CrossFit Games. Durante tres semanas tuvo que realizar una prueba semanal y entregarla dentro del plazo establecido. Pasó fines de semana encerrado en el centro, repitiendo pruebas, grabando y enviando resultados.

El rendimiento fue mejor de lo esperado y logró avanzar al siguiente corte: las semifinales, el último paso antes de los Games. El formato fue similar, con varias pruebas que debían completarse y enviarse para formar parte de una clasificación mundial. Este año, el objetivo era entrar entre los 15 mejores del mundo. Ezequiel consiguió quedar entre los 14 mejores.

“Era un sueño que llevaba muchos años persiguiendo”

La clasificación supone para él mucho más que un resultado deportivo. “Es un sueño que llevo persiguiendo muchos años”, reconoce. Desde que empezó a competir y alcanzó cierto nivel, los CrossFit Games se convirtieron en una meta casi obsesiva. Antes ya había participado en competiciones internacionales de renombre, como el French Throwdown, en Francia, o Wodapalooza, en Miami, donde pudo medirse a atletas de gran nivel y firmar buenos papeles.

Pero los Games tienen otro significado. Para Ezequiel son el punto más alto de una carrera deportiva dentro del CrossFit. “Ahora me toca ir a competir e intentar hacerlo lo mejor posible, pero ya el hecho de llegar allí me llena muchísimo”, afirma. La clasificación llega después de muchos intentos y de un año en el que ni siquiera estaba seguro de poder volver a competir.

La cita tendrá lugar en San José, California. Ezequiel competirá los días 21, 22 y 23 de julio en su categoría, antes de que tome el relevo la categoría élite, considerada la reina del CrossFit. Hasta allí viajará con la responsabilidad de representar a Canarias y con la ambición de demostrar que su clasificación no ha sido fruto de la casualidad.

La importancia de la cabeza en la alta competición

En su camino también ha sido clave la psicología deportiva, una herramienta de la que reconoce que se habla poco. Ezequiel recurrió a ella después de clasificarse para el French Throwdown en un cuarto puesto, un resultado que le llegó casi por sorpresa y que terminó sobrepasándolo. “Uno mismo se boicotea”, resume.

La presión, las expectativas y la sensación de no estar preparado mentalmente para determinados escenarios forman parte de una realidad habitual en la competición de alto nivel. En su caso, aprender a gestionar esos pensamientos ha sido tan importante como entrenar la fuerza, la resistencia o la técnica. La cabeza, explica, también compite.

Una carrera financiada al 100% por él mismo

Pese al logro, Ezequiel llegará a los CrossFit Games sin patrocinadores y sin apoyo económico externo. Su carrera deportiva la financia al completo con su propio trabajo. Viajes, estancias, inscripciones y preparación corren de su bolsillo. “No tengo patrocinadores, no tengo a nadie que me apoye para poder competir en este deporte”, lamenta.

El principal problema, explica, es que el CrossFit no es un deporte federado y, por tanto, no entra en muchas líneas de financiación pública destinadas al deporte convencional. Ezequiel entiende que las ayudas estén organizadas alrededor de federaciones, pero considera que también debería existir algún tipo de apoyo para deportistas que compiten internacionalmente en disciplinas no federadas.

“Yo dependo económicamente de mi trabajo. No puedo dedicarme única y exclusivamente al deporte porque la financiación es propia”, señala. Por eso reclama una mirada más amplia hacia deportistas privados que también representan a Canarias fuera de las islas y que, pese a no pertenecer a disciplinas tradicionales, alcanzan niveles internacionales.

En julio, Ezequiel no solo competirá por un resultado. También lo hará como ejemplo de una generación de deportistas que entrena, trabaja, emprende y se paga su propio camino.