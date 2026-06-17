De 600 a 12.000 euros de multa: la Guardia Civil endurece los controles y vigila a los conductores canarios que recurren a este truco para ahorrar al repostar
Las autoridades intensifican la vigilancia para detectar el uso irregular de gasóleo bonificado en vehículos particulares
El encarecimiento del combustible ha llevado a algunos conductores a buscar alternativas para ahorrar llenando el depósito del coche. Sin embargo, estas prácticas llevadas a cabo por algunos usuarios pueden salir muy caras.
La Guardia Civil ha intensificado los controles para detectar el uso indebido de gasóleo bonificado, también conocido como gasóleo B o gasóleo agrícola, en vehículos no autorizados a utilizarlo. Este combustible está destinado a actividades profesionales y su en turismos particulares está prohibida, hasta puede llegar a considerarse fraude fiscal.
El combustible por el que reciben multas
El gasóleo bonificado suele tener un precio inferior al diésel que utilizan los turismos, lo que ha llevado a algunos conductores a utilizarlo de forma irregular para ahorrar dinero. El problema es que este carburante no está permitido para vehículos de uso particular.
Los agentes puede identificar a simple vista el combustible por su color rojizo, ya que incorpora un colorante específico que lo distingue del gasóleo A.
Las sanciones a las que se enfrentan los conductores
La Guardia Civil puede identificar el uso ilegal del combustible extrayendo una muestra del depósito del vehículo. Si se detecta que el conductor está utilizando combustibles no autorizados enfrentan a sanciones económicas que oscilan entre 600 y 12.000 euros, dependiendo del vehículo y la gravedad de la infracción.
Los turismos más pequeños se enfrenta a sanciones de 600 euros, mientras que para los medianos las multas son de 1.200 euros. Los vehículos comerciales o industriales pueden enfrentarse a sanciones de hasta 12.000 euros.
El principal problema esta en que es un combustible distinto al gasóleo que requieren los vehículos, ya que aunque pueda parecer similar al diésel convencional, su composición y aditivos están adaptados a determinados motores y maquinaria, por lo que no siempre ofrece las prestaciones adecuadas para turismos.
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