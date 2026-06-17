Guardias mejor retribuidas y refuerzo de plantilla: la oferta del Gobierno de Canarias que podría acabar con la huelga médica

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, presentaron este miércoles en rueda de prensa las propuestas que trasladarán al colectivo médico para dar respuesta a las mejoras laborales que reclama el sector y avanzar hacia una solución del conflicto que mantiene a los facultativos en huelga desde finales de 2025. Entre las medidas planteadas destacan el incremento de la retribución de la hora de guardia y el aumento del número de profesionales.

Ante la falta de un marco regulador de las condiciones laborales en el Sistema Nacional de Salud, las reivindicaciones de ámbito estatal han derivado en demandas regionales que afectan a todas las comunidades autónomas. La huelga ha supuesto una pérdida de seis millones de euros por jornada, lo que eleva el impacto económico total a más de 150 millones de euros. En este contexto, las consecuencias de los paros se traducen en el aplazamiento de 1.496 intervenciones quirúrgicas, 57.299 consultas y 2.906 pruebas diagnósticas entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

Goya califica la huelga en el Archipiélago como "injusta", ya que considera que se han tomado muchas medidas para mejorar las condiciones de los profesionales. La consejera de Sanidad asegura que estos avances han sido posibles gracias a que en la presente legislatura se han invertido 1.040 millones de euros más en Sanidad y que, específicamente en 2026, el capítulo de personal está dotado con 2.615 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,5%, es decir, 182,7 millones de euros adicionales en recursos humanos. Añadió que este aumento ha permitido, además, asumir el incremento retributivo del 1,5% y seguir impulsando políticas de mejora en este ámbito.

Monzón informó de que se está trabajando en un plan para mejorar las condiciones laborales de los médicos en la comunidad, dentro del marco de competencias del Gobierno de Canarias, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades planteadas por el colectivo. Las principales medidas son el aumento de profesionales, la mejora de un 20% en la retribución de la hora de guardia, reducir el límite máximo de pacientes por agenda diaria de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y de los pediatras, y garantizar una recuperación adecuada tras las jornadas de guardia.

En cuanto a las guardias de 24 horas, Goya ha manifestó su deseo de que desaparezcan, pero explica que las posibilidades de ello dependerán de la cantidad de profesionales disponibles. El director del Servicio Canario de la Salud pide que cesen las convocatorias de huelga y la paralización de la actividad complementaria en las próximas jornadas, como consecuencia de las propuestas que les harán llegar a los sindicatos entre el próximo jueves y viernes.

"Los sindicatos han caído en el juego de la ministra"

Goya fue especialmente crítico con el sindicato médico, al que reprochó no haber presentado una propuesta definitiva durante los dos últimos meses. Asimismo, aseguró que la organización sindical ha entrado "en el juego de la ministra", a quien acusó de no haber querido alcanzar un acuerdo con los facultativos ni de atender sus demandas. "Aquí hay una finalidad, que las comunidades autónomas en las que no gobierna sufran el daño de su actitud", aseguró.

Para finalizar, advirtió de las consecuencias que la continuidad de los paros está teniendo sobre la asistencia sanitaria. "La realidad es que estamos llegando a un punto muy complicado. El daño que se está haciendo con esta parálisis está generando un incremento de las demoras", afirmó, en referencia al aumento de las listas de espera y al aplazamiento de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

Desde el Sindicato de Médicos de Canarias, su secretario general, Levy Cabrera, calificó de "desconcertante" que las medidas hayan sido presentadas primero ante los medios de comunicación antes que a los representantes sindicales. No obstante, valoró positivamente el contenido de las propuestas y aseguró que, si estas se concretan por escrito, cuentan con garantías de cumplimiento y disponen de la financiación necesaria, el colectivo podría plantearse la suspensión de la huelga.