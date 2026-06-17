La Liga Saludable de Plátano de Canarias cierra su quinta edición con más de 55.800 alumnos participantes

La Liga Saludable de Plátano de Canarias cerró recientemente su quinta edición con una amplia participación. En total, 55.872 alumnos y alumnas y 900 docentes de centros educativos de toda España han tomado parte en el programa, lo que representa un crecimiento del 20 % respecto a la edición anterior. Con este resultado, la Liga Saludable roza los 180.000 participantes desde el inicio del proyecto y reafirma su posición como una de las propuestas de gamificación escolar más sólidas del panorama educativo nacional para trabajar hábitos de vida equilibrados en alumnado de Educación Primaria.

Una narrativa renovada con Pedri y Vicky López

La implantación en la escuela pública, que concentra el 82,3% de los centros participantes, refleja el alcance real de la iniciativa en sus contextos más diversos. Esta edición ha reforzado su universo narrativo con una historia titulada La Lucha contra Insanus, en la que ese personaje, el villano que representa los malos hábitos, regresa con un nuevo plan para acabar con toda la fruta. Los futbolistas de la Selección Española Pedri y Vicky López han protagonizado, como avatares, las distintas aventuras educativas. La historia incorpora un giro narrativo en el que Pedri desaparece tras Insanus dejando pistas y Vicky López acompaña a los participantes a lo largo de las cinco misiones hasta resolver el enigma. Un formato que ha favorecido la inmersión del alumnado, el trabajo cooperativo y la resolución de problemas a través de dinámicas de tipo scape room y Aprendizaje Basado en Retos.

Participación, metodología e incentivos

Los datos de participación confirman el nivel de implicación generado. A lo largo de la edición se jugaron 155.892 partidas en total, con una media de 13,92 partidas por alumno. El dato más revelador es que el 33,22 % de esas partidas se realizaron desde el entorno familiar, fuera del horario escolar, lo que demuestra la capacidad del proyecto para trascender el aula y convertirse en una experiencia que el alumnado lleva también a casa para favorecer la implicación de las familias en la adquisición de hábitos de vida saludables.

El programa articula cinco aventuras en formato scape room digital diseñadas como situaciones de aprendizaje para los estudiantes de 2º y 3º de Primaria. A través de la gamificación, el Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje Basado en Retos se trabajan las competencias clave que fomentan la autonomía, el pensamiento crítico y los hábitos vinculados al bienestar y la alimentación equilibrada, todo ello alineado con el itinerario pedagógico de la LOMLOE.

Nuevo Torneo de Verano, aprendizaje en familia

Como gran novedad de esta quinta edición, el programa incorpora el Torneo de Verano, una propuesta para que el alumnado continúe aprendiendo durante las vacaciones junto a su familia. Así, del 20 de junio al 10 de agosto niños y niñas podrán participar en un scape room educativo que mantiene la narrativa de la lucha contra Insanus con Pedri y Vicky López como guías. Los participantes con mejores puntuaciones podrán acceder a premios y sorpresas exclusivas pensadas para disfrutar en familia, entre las que destaca un premio final de un viaje a Berlín para asistir al Mundial de Baloncesto Femenino 2026.

La Liga Saludable de Plátano de Canarias forma parte del compromiso de la marca con la lucha contra la obesidad infantil en España y en su apuesta por la educación en hábitos saludables desde la escuela, implicando a centros, docentes, familias y estudiantes.