Marruecos amplía su capacidad militar sobre Canarias

La modernización militar de Marruecos y la incorporación de tecnología de origen israelí han ampliado de forma significativa su capacidad de actuación en el entorno de Canarias. El rearme en el que está inmerso Rabat no solo refuerza su posición estratégica frente a actores como Argelia, sino que también incrementa el alcance de sus sistemas de vigilancia y de determinadas capacidades militares, que ya no se limitan al entorno de las islas más orientales del Archipiélago. "La cuestión es que Marruecos, a medida que vaya madurando su capacidad de guerra de salvas, es decir, de lanzamiento coordinado de drones, misiles y cohetes guiados de corto y largo alcance, tendrá capacidad para alcanzar con facilidad gran parte del Archipiélago canario, como Gran Canaria y Tenerife, no solo Fuerteventura y Lanzarote", explica el experto en Defensa y autor del libro Guerra Multidominio y Mosaico: el nuevo pensamiento militar estadounidense, Guillermo Pulido.

El escenario resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que, hasta hace relativamente poco, Marruecos no disponía de una capacidad militar realista para proyectar fuerza sobre Canarias. La falta de superioridad aérea y una armada claramente inferior a la española limitaban de forma notable sus posibilidades. Sin embargo, en apenas unos años, el reino alauí ha incorporado nuevas tecnologías - con sello israelí y turco - y capacidades que han alterado ese equilibrio. "El modelo que se replicaría sería similar al de la guerra entre Ucrania y Rusia", explica el experto que además matiza que este análisis no implica que exista una amenaza inmediata o que se prevea un ataque: "No significa que vayan a hacerlo, pero sí que tienen una capacidad militar que hasta hace poco no tenían".

El elemento más relevante es precisamente la rapidez con la que se ha producido esta transformación. Lo que durante años parecía una posibilidad remota forma parte ahora de un nuevo escenario estratégico que ha modificado las dinámicas militares en el entorno regional en un plazo relativamente corto. La incorporación de sistemas de origen israelí y turco en el proceso de rearme ha sido clave, especialmente drones y tecnologías de vigilancia y ataque de precisión, que han reforzado de forma notable las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas marroquíes.

El papel de migración como arma de presión

"Las armas no siempre acaban en conflictos bélicos, pero las consecuencias en este caso es que podrían atacar a Canarias sin despeinarse, sin necesidad de una operación aérea compleja, e incluso el sur de la Península", explica Pulido. Los estudios estratégicos y el propio Ministerio de Defensa ya están poniendo el foco en esta realidad. Para los expertos la preocupación es creciente, pero en el plano político todavía no parece haber calado con la misma intensidad.

Más allá del aumento del gasto militar por parte de Marruecos, en el caso de España - y especialmente de Canarias - la situación se interpreta de otra manera. "No hay que preocuparse demasiado por el armamento de Marruecos porque las amenazas o los posibles ataques ya son de tipo más bien híbrido, en el sentido de que la presión migratoria es un instrumento igual de eficaz y mucho más barato que invertir en drones que podrían atacar o destruir una parte de Ceuta", subraya el experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, Frédéric Mertens.

En el caso de España, su política exterior ha mostrado en los últimos años una implicación activa en la defensa de los derechos humanos en conflictos como los de Palestina o Ucrania, pero esa misma firmeza no se ha trasladado con igual intensidad al caso del Sáhara Occidental. El punto de inflexión llegó en 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez apoyó el plan de autonomía planteado por Marruecos, lo que supuso un cambio relevante respecto a la posición tradicional española, históricamente más alineada con las resoluciones de Naciones Unidas en favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

"Al mismo tiempo que se reivindica la creación del Estado palestino y se intenta mantener un equilibrio con Israel, hay un momento en que incluso marroquíes, israelíes, estadounidenses o los propios palestinos pueden preguntarse cuál es realmente la geopolítica española en esa parte de África", concluye Mertens.