Matrículas de Infantil y Primaria en Canarias para el curso 2026/2027: plazos y listas definitivas

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha dado a conocer el calendario de admisión del alumnado para el curso académico 2026/27 en los centros sostenidos con fondos públicos del archipiélago.

El procedimiento afectará a las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Educación de Personas Adultas, y se desarrollará en más de 850 centros educativos repartidos por las ocho islas.

La planificación anticipada del proceso tiene como objetivo facilitar a las familias la organización de la escolarización del próximo curso y permitir a la administración educativa gestionar con suficiente margen la distribución de plazas y recursos.

Imagen de archivo del aula de un colegio de Santa Cruz de Tenerife / Arturo Jiménez

Más de 240.000 estudiantes forman parte del sistema educativo canario

La publicación de este calendario llega en un momento en el que el sistema educativo público canario continúa atendiendo a una importante comunidad escolar.

Según los datos facilitados por la Consejería, durante el curso 2025/26 estudian en enseñanzas no universitarias más de 240.000 alumnos.

De ellos, alrededor de 107.000 cursan Educación Infantil y Primaria, más de 61.000 estudian Educación Secundaria Obligatoria, cerca de 25.000 están matriculados en Bachillerato y Educación de Personas Adultas, mientras que más de 47.000 alumnos siguen estudios de Formación Profesional.

Estas cifras reflejan la dimensión del sistema educativo del archipiélago y la importancia de organizar con antelación los procedimientos de admisión y matrícula.

Cómo presentar la solicitud de plaza

Las familias y personas interesadas podrán tramitar la solicitud de plaza por dos vías.

La primera opción será realizar el procedimiento de forma telemática a través de la página web habilitada por la Consejería de Educación. La segunda consistirá en presentar la documentación presencialmente en el centro educativo elegido como primera opción.

La administración educativa ha indicado que toda la información relacionada con requisitos, documentación, centros participantes y plazos estará disponible en su portal oficial para facilitar el acceso a las familias.

Fechas de admisión para Infantil y Primaria

En el caso de la Educación Infantil y Primaria, el plazo para presentar solicitudes se abrirá entre el 6 y el 17 de abril de 2026.

Las listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos se publicarán el 27 de mayo. Posteriormente se abrirá un periodo para presentar reclamaciones o renuncias entre el 27 y el 29 de mayo.

Las listas definitivas se conocerán el 17 de junio, fecha a partir de la cual comenzará el periodo ordinario de matrícula, que permanecerá abierto hasta el 26 de junio.

Calendario para la Educación Secundaria Obligatoria

Las familias que soliciten plaza en la ESO deberán presentar la documentación entre el 10 y el 23 de abril.

Las listas provisionales se harán públicas el 4 de junio, mientras que las reclamaciones podrán presentarse entre el 4 y el 8 de junio.

La publicación de las listas definitivas está prevista para el 25 de junio. Posteriormente se abrirá el plazo ordinario de matrícula, que se extenderá hasta el 8 de julio.

Fechas para Bachillerato

El alumnado interesado en acceder a Bachillerato dispondrá de un plazo más amplio para presentar su solicitud.

El procedimiento permanecerá abierto desde el 20 de abril hasta el 11 de mayo.

Las listas provisionales también se publicarán el 4 de junio, compartiendo calendario con la Educación Secundaria Obligatoria. El periodo de reclamaciones se desarrollará entre el 4 y el 8 de junio.

Las listas definitivas se harán públicas el 26 de junio y la matrícula podrá formalizarse entre esa fecha y el 8 de julio.

Educación de Personas Adultas

La Consejería también ha establecido los plazos para quienes deseen cursar estudios dirigidos a personas adultas.

En la Educación Básica de Personas Adultas, las solicitudes podrán presentarse del 10 al 23 de abril. Las listas provisionales se publicarán el 4 de junio y las definitivas el 25 de junio.

Por su parte, el Bachillerato para Personas Adultas abrirá el plazo de solicitud entre el 20 de abril y el 11 de mayo, con publicación de listas definitivas prevista para el 26 de junio.

En ambos casos, la matrícula se realizará entre finales de junio y principios de julio. Además, la administración mantendrá abierta la posibilidad de nuevas matriculaciones a partir del 1 de septiembre, siempre que existan plazas vacantes.

Un proceso clave para las familias

El procedimiento de admisión constituye uno de los trámites más importantes del calendario educativo anual, especialmente para las familias que escolarizan a sus hijos por primera vez o que necesitan cambiar de centro educativo.

La publicación anticipada de las fechas permite planificar con tiempo la presentación de solicitudes y evitar incidencias durante el proceso.

Desde la Consejería recuerdan la importancia de consultar los plazos oficiales y revisar la documentación requerida para cada etapa educativa, ya que los criterios de admisión pueden variar según las enseñanzas y las circunstancias personales o familiares de los solicitantes.

Digitalización y simplificación administrativa

En los últimos años, la administración educativa canaria ha reforzado la tramitación electrónica de los procedimientos de escolarización, facilitando que gran parte de los trámites puedan realizarse a distancia.

La digitalización busca agilizar la gestión de solicitudes, reducir desplazamientos y mejorar la comunicación entre los centros educativos y las familias.

No obstante, quienes lo prefieran seguirán teniendo la posibilidad de acudir presencialmente al centro elegido para recibir orientación y presentar la documentación correspondiente.