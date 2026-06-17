Miguel Lorente, médico forense e investigador: «No podemos quedarnos en pensar "yo no soy machista", eso es totalmente insuficiente»

¿Qué le llevó a aceptar la invitación para participar en las jornadas de Ingenio?

Es una consecuencia de la responsabilidad que uno adquiere cuando trabaja sobre un tema social, estructural y con consecuencias tan graves. La violencia de género sigue teniendo una conciencia social muy baja y existe una reacción crítica que intenta negarla o mantenerla en la invisibilidad. Por eso, cuando instituciones o ayuntamientos promueven iniciativas para abordarla, me siento comprometido a participar. La solución no va a venir solo de una ley o de una medida concreta, aunque ayuden, sino de un cambio social que rompa con las justificaciones que todavía minimizan la violencia o responsabilizan a las víctimas. No podemos quedarnos en pensar «yo no soy machista», eso es totalmente insuficiente

Hay estudios que apuntan a un retroceso en la percepción de la violencia machista entre jóvenes. ¿Le preocupa más la violencia o la resistencia a reconocerla?

Son dos hechos relacionados. La preocupación urgente es abordar los casos, pero la preocupación profunda es ver que las causas que los producen permanecen e incluso retroceden en cuanto a justificaciones y minimizaciones. Según el Centro Reina Sofía, el 22,6% de los chicos de entre 15 y 29 años afirma que, si la violencia es de poca intensidad, no es un problema para la relación de pareja. También lo piensa un 16% de chicas, porque es una construcción cultural. Si normalizas un empujón, luego normalizas un bofetón y después un puñetazo. Cada vez aumenta el grado de violencia dentro de una normalidad previamente integrada.

«La solución no va a venir de una ley, sino de un cambio social» Miguel Lorente — Médico forense e investigador

¿Ese retroceso se nota también en la sociedad en general?

Sí. En el barómetro del CIS, la violencia de género aparece con un 0,8% entre los principales problemas de la sociedad. Y estamos hablando de una media de 58 mujeres asesinadas al año, alrededor del 20% de todos los homicidios que se producen en España. Son mujeres asesinadas en sus casas por hombres que no pertenecen a organizaciones criminales, sino hombres normales que usan la violencia y un día deciden matar. Somos una sociedad que genera 58 asesinos nuevos cada año desde la normalidad. Si a eso se suma el discurso de las denuncias falsas o de que los hombres han perdido la presunción de inocencia, estamos ante una situación grave.

¿Qué papel están jugando las redes sociales?

Muy importante. Las campañas y charlas son necesarias, pero son medidas discontinuas frente a una normalidad que tiende a justificar y minimizar. En redes, la imagen de las mujeres que más reconocimiento obtiene muchas veces pasa por su cosificación o sexualización. Eso influye mucho más que una charla puntual si no hay continuidad. En mi último libro hablo de influenciables: gente joven que no desarrolla suficiente conciencia crítica ante una realidad fragmentada, pixelada, que recibe a través de las redes y del algoritmo.

¿A qué se refiere con influenciables?

A que el problema no son solo los influencers, sino las personas que reciben esos mensajes sin posicionarse críticamente. La realidad les llega sesgada por lo que previamente piensan, por su grupo o por el algoritmo. He llamado a eso la fetendencia: aceptas una parte de la realidad porque coincide con tus referencias y porque ves que tu entorno la comparte. Así sustituyes la conciencia crítica por una adhesión a lo que te resulta cómodo. Por eso la misma gente que minimiza la violencia también cree que basta la palabra de una mujer para meter a un hombre en la cárcel. Hay una beligerancia frente al feminismo, las políticas de igualdad y las mujeres.

Ese discurso de que una denuncia falsa puede arruinar a un hombre se escucha mucho.

Claro, porque se ha creado una mentira que resulta creíble para quien necesita creerla. Hace poco hubo mujeres asesinadas que habían denunciado previamente y en ningún momento el agresor pasó por el calabozo. Pero ese relato sirve para presentar el feminismo y las políticas de igualdad como un ataque contra los hombres. El boca a boca ahora son las redes. Antes necesitabas tiempo para contrastar una idea; ahora recibes una avalancha de mensajes que refuerzan lo que ya piensas. Hemos sustituido la verdad por lo creíble: creo más en lo que me viene bien creer que en la verdad.

«El problema no son solo los influencers, sino la falta de conciencia crítica de los influenciables» Miguel Lorente — Médico forense e investigador

¿La polarización política dificulta la lucha contra la violencia machista?

Totalmente. Desde posiciones tradicionales se plantea que el feminismo y las políticas de igualdad generan una guerra cultural, pero lo que hacen es cuestionar una cultura machista de 10.000 años. Esa cultura impidió a las mujeres ir a la universidad hasta 1910, votar hasta 1931 o trabajar sin permiso del padre o del marido hasta 1975. Cuando se cuestiona esa referencia, quienes se sienten amenazados hablan de guerra cultural. Pero no es una guerra; es una transformación social con más conciencia de injusticia.

¿Por qué reaparece el argumento de que hombres y mujeres son distintos por biología?

Porque es la forma de mantener la desigualdad como razón y estructura. El discurso no cambia, se reactualiza. La cultura machista se construyó sobre la idea de que los hombres somos superiores a las mujeres, utilizando la fuerza y lo biológico para imponer roles. Pero esa cultura está levantada sobre una mentira: los hombres no somos superiores a las mujeres. Tenemos características distintas en algunas cosas, pero distintas no significa superiores. La biología no decide ni impone los roles; ha sido la cultura la que ha asignado espacios y tiempos diferentes a hombres y mujeres.

¿Ve nuevas formas de ese retroceso?

Sí. Ahora aparecen, por ejemplo, las tradwifes, esposas tradicionales que reivindican como mujer de alto valor a aquella que se dedica al cuidado de los hijos, del marido y de la casa. Tienen millones de seguidores. Es una reactualización de la misma trampa: presentar como natural lo que en realidad es una construcción cultural. Se recuperan espacios que se atribuyen a la biología para decirle a la mujer cuál debe ser su lugar.

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¿Qué le gustaría que se llevaran quienes asistan a las jornadas de Ingenio?

Me gustaría que se fueran con inquietud, con el compromiso de seguir reflexionando y de mirar la realidad desde otra perspectiva. Esto se resuelve cuando cambiamos la sociedad, la manera de entendernos, de relacionarnos y de creer que determinados comportamientos son propios de hombres o de mujeres. Más allá de los datos, lo importante es generar esa chispa para mirar sin los sesgos y pantallas que se interponen entre los hechos y la percepción. No hay nada más clarificador para entender la injusticia, la desigualdad y el machismo que la propia realidad. Solo tenemos que verla sin filtros.