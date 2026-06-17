Las nubes no se marchan: así evolucionará el tiempo esta tarde en Canarias según la Aemet

Los cielos nubosos seguirán siendo protagonistas este miércoles en buena parte del norte de Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por la nubosidad de retención, especialmente en las islas de mayor relieve, aunque durante la tarde se abrirán claros en numerosas zonas.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios y el viento del norte irá ganando intensidad conforme avance la jornada, con intervalos fuertes en algunos puntos expuestos de las islas occidentales y de Gran Canaria.

Predicciones por islas

LANZAROTE

Nuboso tendiendo a poco nuboso en el sureste por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte flojo aumentando a moderado durante la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 20 - 24

FUERTEVENTURA

Nuboso tendiendo a poco nuboso en el este a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte flojo aumentando a moderado por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 20 - 25

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de 1100 a 1200 metros, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías a primeras horas y apertura de claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con algunos intervalos matinales en costas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos de las máximas en el norte. Viento moderado del norte con intervalos de fuerte en vertientes este y noroeste por la tarde. Brisas en costas sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 20 - 23

TENERIFE

En el norte, por debajo de 1200 a 1300 metros, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías del nordeste a primeras horas y apertura de claros por la tarde. En el resto de vertientes, intervalos nubosos. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas altas. Viento flojo del norte, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste y con brisas en el oeste. En cumbres centrales viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 - 27

LA GOMERA

En el norte, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías a primeras horas y apertura de claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con algunos intervalos matinales en costas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del norte a noreste, más intenso en vertientes este y noroeste y con brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 - 25

LA PALMA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y este. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noreste, más intenso en vertientes este y noroeste. Brisas en costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 - 23

EL HIERRO

En el norte, predominio de cielos nubosos con apertura de claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con algunos intervalos matinales en costas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte a noreste, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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