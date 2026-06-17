Es oficial en el BOE: así puedes comprar una casa, una plaza de garaje o un almacén en Canarias por menos de 40.000 euros, muy por debajo del precio de mercado

Comprar una vivienda en Canarias se ha convertido en una misión casi imposible para miles de personas que residen en las islas. La escasez de oferta y el continuo aumento de los precios obligan a muchos compradores a realizar un enorme esfuerzo económico para acceder a su primera casa. Sin embargo, el experto inmobiliario Sufián (@sufi.proyectos) asegura que existe una estrategia que permite "comprar pisos por 40.000 euros".

Cada vez es más complicado encontrar un chollo inmobiliario, ya que los portales especializados y los propietarios que quieren vender su casa lo ponen muy complicado, aprovechándose de la subida de precios para inflar el valor del inmueble y sacarle mucho partido.

Pese a esto, existe una vía poco conocida que puede ofrecer oportunidades a precios muy reducidos, las subastas públicas gestionadas a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE). Estas ponen a disposición de los interesados todo tipo de bienes inmuebles, desde plazas de garaje hasta almacenes.

Construcción de nueva promoción de vivienda pública en Gran Canaria. / LP/DLP

La clave para que salga rentable es comparar el precio de salida con el valor real del mercado y estudiar cuidadosamente la documentación antes de presentar una oferta.

Cómo localizar pisos con precios bajos

El proceso comienza accediendo al Portal de Subastas del BOE y seleccionando la categoría de inmuebles. A partir de ahí, el buscador permite filtrar por provincia, municipio o código postal para encontrar viviendas, locales, garajes o fincas disponibles. En la mayoría de casos, las personas que pujan en este tipo de operaciones son inversiones que luego reforman la vivienda para alquilarla o para venderla. Pero también, tú mismo puedes acceder si buscas una casa en la que vivir.

Una vez localizada una propiedad, muchos inversores recomiendan contrastar el precio inicial con el de viviendas similares anunciadas en portales inmobiliarios privados. Esa comparación puede revelar diferencias importantes entre el valor de salida de la subasta y el precio habitual de compraventa en la zona. Y mucha atención, porque el importe anunciado no siempre refleja el coste final de la operación ni garantiza que se trate de una ganga.

Para presentar una puja es necesario identificarse mediante certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve y realizar un depósito previo, que habitualmente equivale al 5% del valor de tasación del inmueble. Las subastas suelen permanecer abiertas durante 20 días naturales y los participantes pueden introducir ofertas manualmente o fijar un importe máximo para que el sistema puje de forma automática.

El contribuyente que gane la puja, deberá abonar el resto del precio dentro del plazo fijado por la administración correspondiente y hacerse cargo de los impuestos y gastos derivados de la operación.

Debes revisar si el inmueble tiene cargas asociadas

Los expertos avisan de que siempre debes tener una cosa muy en cuenta, revisar las cargas que pesan sobre el inmueble. En la documentación oficial puede aparecer información sobre deudas, embargos o situaciones jurídicas que podrían afectar al comprador una vez se adjudique la vivienda.

También, conviene comprobar si se transmite el pleno dominio o únicamente una participación sobre la propiedad, así como conocer si existen okupas o contratos que puedan complicar la toma de posesión.

Estas subastas públicas son excelentes si buscas una casa, pero lleva muho cuidado si quieres entrar en ellas / Delia Padrón

Algunos inmuebles tienen precios tan bajos porque el objetivo de la administración o del acreedor con estas subastas públicas es recuperar una deuda pendiente y no maximizar el precio de venta. Además, algunas tasaciones utilizadas como referencia pueden haberse realizado hace muchos años y no reflejar el valor actual del mercado inmobiliario.

A ello se suma que muchas de estas operaciones presentan riesgos adicionales que reducen el número de compradores interesados.

Aunque todo suene muy bonito y comprar una vivienda mediante subasta pública pueda resultar rentable, también exige estudiar el expediente con detenimiento porque entraña riesgos importantes. Entre las principales dificultades se encuentran:

Posibilidad de adquirir un inmueble sin haber podido visitarlo previamente.

Existencia de ocupantes o procedimientos judiciales pendientes para recuperar la posesión.

Asunción de determinadas deudas vinculadas a la vivienda, como cuotas de comunidad o recibos del IBI en los casos previstos por la normativa.

Necesidad de disponer de liquidez suficiente para completar el pago en un plazo relativamente corto, ya que obtener financiación hipotecaria para este tipo de adquisiciones suele ser más complejo.

Las subastas del BOE se han convertido en una alternativa para quienes buscan viviendas por debajo del precio habitual del mercado, pero los especialistas coinciden en que el descuento responde, en muchas ocasiones, al riesgo y a la complejidad jurídica que asume el comprador.