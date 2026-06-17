La robótica irrumpe en los institutos y colegios de Canarias: 480 estudiantes presentan sus prototipos de barcos y submarinos en Gran Canaria

La robótica irrumpe en las aulas de los institutos y colegios canarios de la mano del proyecto Edubótica Marina, enmarcado en el proyecto Edurovs. Los estudiantes de 37 centros de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura han presentado durante los días 16 y 17 de junio sus prototipos de barcos, en el caso de Primaria, y submarinos, en el de Secundaria, en los que llevan trabajando durante todo el curso. El evento ha tenido lugar en la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), en Telde, ubicación en la que el alumnado que desarrolla competencias en las áreas Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), así como su profesorado, han podido compartir su experiencia con personas de otros centros educativos.

José Juan Gil, tecnólogo de Plocan y responsable del programa educativo, cuenta que busca "fomentar la cultura científico-técnica" entre los jóvenes del Archipiélago. Los alumnos crean un prototipo robótico marino, un barco en el caso de los de Primaria y un ROV (Remoted Vehicle Operated) submarino los de Secundaria, que se controla a través de una aplicación que ellos mismo desarrollan. Para ello, se entrega una serie de kits de robótica a cada uno de los centros participantes y se imparte una serie de sesiones de formación al profesorado en las que "se trabaja la flotabilidad, el diseño de impresión 3D, la programación de la app y un poco de electrónica", explica Gil.

Conocimientos prácticos

Una vez desarrollado el prototipo, llega la prueba que se ha desarrollado durante estos días en el Plocan. "Aquí tenemos piscinas para que los centros presenten sus robots marinos. Cada grupo debe hacer una serie de maniobras y, en el caso de los submarinos, también inmersión", asegura el tecnólogo, quien destaca que se trata de una actividad que aporta conocimientos prácticos de principios fundamentales, "como el de Arquímedes", así como nociones artísticas (al respecto del diseño del robot), matemáticas, físicas y de programación: "Queremos que este sea un primer contacto con este campo del conocimiento, para que los más jóvenes no conciban la programación, la robótica o el resto de áreas Steam como un campo superdifícil", asevera el tecnólogo.

Además de los múltiples beneficios académicos del proyecto, para los menores ha sido un soplo de aire fresco que les ha permitido salir de los pupitres para centrarse en un proyecto pensado para despertar su vocación científica: "Los chicos lo han acogido con muchísimas ganas. Además del proyecto en si, realizamos muchísimos talleres alternativos, como el de drones, con los que los jóvenes disfrutan un montón", comenta Gil.

Pensamiento computacional

Uno de los que tuvo mayor éxito entre los estudiantes fue el de programación desconectada, en el que unos niños actuaban de programadores y otros de robot. Los primeros daban una serie de instrucciones por escrito a los segundos, y estos debían ejecutarlas. "De esta forma, ellos están viendo como, secuencialmente, vamos programando un robot: esos movimientos que hacemos porque los hemos aprendido previamente. Trabajamos su pensamiento computacional", explica el tecnólogo del Plocan.

La iniciativa ha sido desarrollada por Plocan con financiación del Cabildo de Gran Canaria, y en colaboración con el Área Steam para el Fomento de las Vocaciones Científicas y la Creatividad de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Los encuentros finales se han celebrado con la colaboración de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación del Gobierno de Canarias. Plocan promueve estas actividades desde hace catorce años en el marco del proyecto EDUROVs, financiado por el Cabildo de Gran Canaria: una iniciativa que está orientada al desarrollo de competencias en las áreas Steam y al fomento de las vocaciones científico-tecnológicas del alumnado canario.