Sanidad presenta un plan de mejoras salariales y de organización para los médicos del Servicio Canario de la Salud
El objetivo de las medidas es ofrecer mejores condiciones laborales a los profesionales dentro de las competencias que afectan al ejecutivo regional
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, informaron hoy en rueda de prensa sobre las propuestas planteadas al colectivo médico para mejorar las condiciones laborales que demandan tras el conflicto estatal que ha originado las convocatorias de huelgas mantenidas de forma continuada desde el mes de febrero en toda España.
Monzón explicó que las jornadas de huelga de los médicos responden al desencuentro que mantienen con el Ministerio de Sanidad por el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco, que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud. Según dijo, este documento, que no se actualizaba desde hace 23 años, se encuentra en fase de consulta pública tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, a pesar de contar con el rechazo del colectivo médico, y actualmente está pendiente de aprobación por el Congreso para su trámite parlamentario.
Este desencuentro que se ha mantenido en el tiempo durante más de seis meses, ha derivado en jornadas de huelga continuas con un alto impacto en la población. En Canarias, la huelga ha supuesto el aplazamiento de 1.496 intervenciones quirúrgicas, 57.299 consultas y 2.906 pruebas diagnósticas entre diciembre de 2025 y abril de 2026.
La consejera añadió que ante la falta de un marco regulador de las condiciones laborales en el sistema nacional de salud, las reivindicaciones estatales están derivando desde hace dos meses en demandas regionales en todos los servicios de salud de España. De hecho, en el consejo interterritorial de la semana pasada las diecisiete comunidades autónomas firmaron un documento común instando al Ministerio a resolver el conflicto que es de su competencia.
Monzón explicó que el Servicio Canario de la Salud mantiene un diálogo fluido con todos los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad desde el inicio de la legislatura y puso en valor el trabajo ejecutado en la mesa sectorial de Sanidad entre el SCS y las centrales sindicales que ha permitido que en tan sólo tres años se haya puesto en marcha una decena de medidas concretas para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del SCS, incluidos los médicos y facultativos.
La consejera de Sanidad aseguró que esas mejoras han sido posibles gracias a que “en esta legislatura hemos invertido 1.040 millones de euros más en Sanidad y que específicamente en 2026 el capítulo de personal está dotado de 2.615 millones de euros, con un incremento del 7,5 por ciento, lo que supone 182,7 millones de euros más en recursos humanos. Este aumento ha permitido además afrontar el incremento retributivo del 1,5 por ciento y continuar apostando por políticas de mejora en este ámbito.
Medidas específicas
Adasat Goya agregó que “ha llegado el momento de modificar las guardias 24 horas porque actualmente contamos con 1.142 médicos y facultativos más y se pueden dar las condiciones para reorganizar la actividad”.
Según dijo en estos tres años hemos logrado mejoras sin precedentes que se concretan en que se ha creado 342 nuevas plazas de médicos y se ha contratado a 795 MIR mediante un programa específico de retención de talento. Además, informó que se ha logrado estabilizar a más de 3.000 profesionales de la medicina con el proceso de estabilización en marcha, con lo que se apuesta por el empleo de calidad y estable para todas las categorías profesionales. Tenemos que recordar que Canarias registra actualmente el mayor incremento de médicos colegiados de toda España con un 7,4 por ciento según el INE, lo que indica que Canarias es una región atractiva para trabajar, a pesar de que haya posibilidades de mejora como en el resto de España.
En este sentido, precisó que “una de las principales reclamaciones del colectivo médico de España se refiere al establecimiento de la jornada laboral de 35 horas, implantada en el Servicio Canario de la Salud desde el año 2018 y a la recuperación de la carrera profesional, que en Canarias no sólo está activa desde hace años sino que somos la segunda comunidad autónoma en crear un quinto grado de mejora retributiva para todas las categorías profesionales”, especificó.
Plan de mejora
La consejera informó que se está trabajando en un plan de mejora de las condiciones laborales de los médicos en la comunidad, en el marco de las competencias del Gobierno de Canarias, que de respuesta a las necesidades que demanda el colectivo.
Entre otras mejoras, el director del SCS explicó que se propone reducir el límite máximo de pacientes por agenda diaria de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y de los pediatras de los centros de salud con el objetivo de disminuir la sobrecarga asistencial y mejorar la calidad de la atención al paciente. En este sentido, aclaró que las agendas actuales en el SCS están establecidas en 34 pacientes de media al día para los médicos y en 28 para los pediatras.
No obstante, afirmó que cabe otra serie de medidas como la mejora de las retribuciones por guardia de modo que el coste de la hora de guardia se equipare a la media de las tres comunidades autónomas mejor retribuidas y, en este sentido, el director expresó el propósito de revisar los complementos económicos que perciben los médicos por realizar guardias, así como actualizar los niveles de carrera profesional para acercar las retribuciones de dichos conceptos a la media de las tres mejores comunidades autónomas del Sistema Nacional de Salud.
Según dijo, lo que plantea el SCS no son sólo mejoras económicas sino de organización y de bienestar de los trabajadores. El objetivo es, por tanto, garantizar la asistencia sanitaria y ofrecer mejores condiciones laborales y retributivas a los profesionales de modo que todo redunda en la calidad asistencial que se ofrece al paciente.
Negociación
Asimismo, aseguró que para cambiar el modelo asistencial y laboral y acabar con las guardias de 24 horas hay que emprender un período de negociación con los trabajadores, porque no podemos obviar que la carencia de especialistas para contratar condiciona las capacidades asistenciales. “Para ello además de reforzar las contrataciones que se puedan es preciso establecer turnos que permitan acabar con las jornadas de guardia de 24 horas”, concluyó.
El director apeló a la negociación en el seno de la Mesa Sectorial para resolver el conflicto, que aún siendo estatal en su origen, está afectando a los ciudadanos de Canarias a pesar de que la Consejería ha exigido al Ministerio soluciones en tres de los consejos interterritoriales celebrados este año y de que se hayan celebrado más de una decena de mesas sectoriales en esta legislatura en la que se ha acordado mejoras laborales sin precedentes.
Diez logros en materia de personal en los últimos tres años de legislatura
- El personal del SCS se ha incrementado en 6.225 trabajadores, lo que supone un incremento del 20%.
- La Plantilla Orgánica se ha incrementado en esta legislatura con 9.000 trabajadores más que han adquirido la condición de interino en plaza vacante.
- Se ha puesto en marcha un programa de Retención del Talento con el que se contratado a cerca de 800 médicos que finalizaron su período formativo, en una clara apuesta por retener a los médicos que se forman en Canarias.
- Se ha avanzado en la estabilización de los trabajadores de modo que ya están prácticamente resueltas las más de 9.000 plazas que se convertian en fijas por concurso de méritos, entre ellas todas las de médicos y facultativos, quienes han realizado ya también la fase de concurso oposición.
- En enero de este año ya se ha comenzado a reconocer el complemento retributivo de quinto grado de Carrera Profesional, creado en esta legislatura, con el que sólo cuentan los servicios de Salud de Andalucía y Canarias.
- Se ha abonado el 100% del complemento retributivo por consecución de objetivos a toda la plantilla como reconocimiento al esfuerzo que está suponiendo el incremento de la demanda asistencial tras la pandemia.
- Se ha aplicado mejoras salariales como la actualización de la prestación económica derivada de las situaciones de Incapacidad Temporal o situaciones protegidas por nacimiento y cuidado de un menor y riesgo durante el embarazo.
- En 2025, el SCS aprobó la convocatoria de una OPE de 8.296 plazas, en 113 categorías profesionales que fue negociada por unanimidad y de las que 1.225 están destinadas a las diferentes especialidades de médicos y facultativos, con el objetivo de mantener el empleo estable en los profesionales del SCS y retener a los médicos y facultativos que son los que más déficit presentan en el Sistema Nacional de Salud.
- Se aprobó por mayoría el proyecto de decreto por el que se crea la categoría de personal estatutario de médico de Hospitalización a Domicilio y de Médicos de Urgencias, demandas históricas de los profesionales.
- Se está trabajando en una serie de medidas como son implantar el ecurriculum, crear un concurso de traslados abierto y permanente.
- La princesa Leonor llega a Gran Canaria, pero no como alteza: así será su semana en la Isla
- Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
- Es oficial: Canarias permite desgravar hasta 2.700 euros en la Declaración de la Renta por adaptar la vivienda a una persona con discapacidad
- Ni Madrid ni Barcelona serán el final: Quevedo anuncia gira por España y deja una promesa para Canarias
- Visita del papa León XIV a Canarias: todo lo que necesitas saber del itinerario del pontífice por las Islas
- La playa canaria que acaba de ser reconocida entre las mejores del planeta
- El mejor regalo para el padre Olegario Peña: abrazar al papa a los 99 años
- Todo lo que tienes que saber del acto del papa en Siete Palmas