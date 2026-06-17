Vivienda abre el plazo para presentar los justificantes del Bono Alquiler Joven 2025 en Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha abierto el plazo para que las personas beneficiarias del Bono Alquiler Joven 2025 presenten los recibos del pago del alquiler correspondientes a las mensualidades incluidas en el periodo subvencionable.

Se trata de un trámite obligatorio para justificar la ayuda, que permite a los beneficiarios seguir percibiendo la subvención de hasta 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, destinada a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Dos plazos clave: alegaciones y entrega de recibos

El proceso se ha articulado en dos resoluciones distintas, una de carácter general y otra específica para los expedientes de la isla de Lanzarote, y establece dos plazos diferenciados. Por un lado, el periodo para presentar alegaciones permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. Por otro, la entrega de los justificantes de pago del alquiler podrá realizarse hasta el 7 de julio de 2026.

Las personas beneficiarias disponen de un plazo de 15 días hábiles para aportar los recibos correspondientes a las mensualidades ya vencidas dentro del periodo subvencionado. La falta de presentación en tiempo y forma puede suponer la pérdida del derecho al cobro de las ayudas afectadas.

Qué ocurre si falta documentación

En aquellos expedientes en los que existan incidencias o documentación incompleta, se abre un trámite de audiencia de 10 días hábiles para que los beneficiarios puedan subsanar errores, aportar justificantes o regularizar su situación administrativa.

Bono Alquiler Joven / LP/DLP

Desde el ICAVI recuerdan que este trámite es esencial para garantizar el correcto abono de las ayudas y evitar interrupciones en el cobro mensual del bono. Toda la información relativa a los requerimientos y listados puede consultarse en la sede electrónica y en el tablón de anuncios del Gobierno de Canarias.