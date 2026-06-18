Cajasiete abre la XVIII edición del Ingreso Sobresaliente para premiar el esfuerzo académico de los jóvenes canarios

La entidad financiera canaria Cajasiete, a través de su programa para jóvenes gen8 by Cajasiete, ha abierto la convocatoria de la XVIII edición del Ingreso Sobresaliente, una iniciativa con la que reconoce el esfuerzo académico del alumnado canario que cursa 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Superior o estudios universitarios durante el curso 2025/2026.

Con esta promoción, la cooperativa de crédito mantiene su apuesta por apoyar la formación de los jóvenes de las Islas y contribuir a que sigan construyendo su futuro académico y profesional.

El incentivo consiste, como en ediciones anteriores, en el abono en cuenta de una cantidad económica por cada sobresaliente obtenido durante el curso escolar, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Para dar a conocer la iniciativa, gen8 by Cajasiete ha lanzado una campaña protagonizada por la diseñadora y creadora de contenido palmera Paola Barreto, que pone en valor el poder de las decisiones y el futuro de las nuevas generaciones canarias.

La participación y entrega de documentación se realizará de forma online, con el objetivo de evitar desplazamientos a las oficinas de la entidad y facilitar el proceso a los estudiantes.

En la última edición, la iniciativa registró más de 5.000 solicitudes. Desde su puesta en marcha, hace diecisiete años, el Ingreso Sobresaliente ha contado con la participación de más de 70.000 jóvenes canarios.

Noticias relacionadas

Con el mantenimiento de esta campaña, Cajasiete refuerza su compromiso social con la educación en Canarias y reconoce también la labor del profesorado por su dedicación al desarrollo académico de los jóvenes.