Canarias aborda el reto demográfico como "una cuestión de justicia territorial y social"

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha afirmado que el reto demográfico es una realidad “que ya está aquí” y que no solo limita la calidad de vida en muchos municipios, sino que también condiciona el diseño de las políticas públicas. Ante este escenario, Miranda defendió que el Ejecutivo autonómico ha decidido afrontar este desafío “como una cuestión de justicia territorial, equidad social y sostenibilidad”.

El consejero realizó estas declaraciones durante la inauguración del II Congreso de Reto Demográfico, que se celebra en Breña Alta bajo el lema Territorio y Arraigo. El encuentro tiene como objetivo concretar las acciones recogidas en la Estrategia de Reto Demográfico para generar actividad económica, empleo y oportunidades en los territorios más afectados. Un total de 330 personas se han inscrito en este foro, de las que prácticamente la mitad participan de forma presencial en La Palma.

Miranda subrayó que el análisis participado impulsado en torno al reto demográfico ha permitido situar este asunto en el centro del debate político y social del Archipiélago, con el propósito de “pasar a la acción cuanto antes”. El consejero señaló que el congreso refleja una inquietud social y política que Canarias afronta “con naturalidad y valentía”, consciente de que se trata de un proceso que “apenas ha comenzado” pero que definirá en buena medida “el diseño de la Canarias de las próximas décadas y el futuro de quienes habitan y habitarán las Islas”.

Conectividad, vivienda y servicios básicos

Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, reclamó que la mejora de la conectividad interna en las islas sea una política prioritaria para todas las administraciones. A su juicio, garantizar los desplazamientos y el acceso a los servicios resulta fundamental para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida, con independencia de su lugar de residencia.

Barreto hizo especial hincapié en la necesidad de impulsar políticas diferenciadas según el tamaño y las características de cada municipio. “El reto es acercar Canarias a lo que se llama una isla de 15 minutos, teniendo cerca los servicios básicos, con el transporte como elemento vertebrador y reforzando la oferta de vivienda, porque sin una casa no se puede planear un futuro”, afirmó.

En la misma línea, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, defendió la necesidad de trabajar desde las instituciones insulares para evitar que las islas “avancen a dos velocidades”.

Rodríguez consideró imprescindible afrontar las debilidades de cada territorio para ofrecer “garantías reales”, ya que cada isla y cada municipio tienen una realidad diferente. En referencia a La Palma, señaló que la isla es “un folio a medio escribir” que quiere aprovechar la experiencia de otros territorios y crecer en población, economía y turismo “de forma controlada”, para que quienes quieran quedarse puedan contar con las oportunidades necesarias.

Los municipios piden oportunidades para arraigar población

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Brito, afirmó que este congreso representa una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre el presente y el futuro de Canarias, compartir experiencias y avanzar hacia un modelo de desarrollo que garantice la cohesión territorial y social. Brito subrayó la importancia de promover políticas que generen oportunidades y que tengan en cuenta que la juventud necesita “horizontes” para quedarse, que las personas mayores requieren cercanía y cuidados, y que el talento y la innovación deben ponerse al servicio de la equidad y la sostenibilidad.

La presidenta de la Fecam reafirmó el compromiso de los municipios con la cohesión territorial y la equidad social, principios que, dijo, constituyen una responsabilidad compartida y una prioridad en la acción local. “Queremos territorios vivos, diversos, conectados y sostenibles; queremos que Canarias siga siendo una tierra de oportunidades para todas las personas”, señaló.

Brito hizo además un llamamiento a la colaboración entre administraciones, instituciones y agentes sociales, apostando por la cogobernanza y por una visión compartida que permita afrontar los retos del futuro. También el alcalde de Breña Alta, Jonathan de Felipe, defendió la necesidad de “generar oportunidades” en todas las Islas. Según apuntó, esa es la forma de “sembrar la Canarias del futuro”, arraigar población al territorio y crear economía. “Los municipios reto también deben ser protagonistas del Archipiélago”, sostuvo.

Reformar el REF para fijar población

La conferencia inaugural del II Congreso de Reto Demográfico corrió a cargo del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, Serafín Corral, quien intervino con la ponencia Reformar el Régimen Económico y Fiscal para fijar población, crear empleo y sostener el territorio.

Corral propuso reformar el REF para que, además de compensar la insularidad, sirva también para frenar la despoblación del interior de las Islas y aliviar la presión sobre el litoral.

El catedrático sostuvo que el reto demográfico, el climático y el de renta se concentran especialmente en las medianías, por lo que requieren una respuesta conjunta. A su juicio, el cambio climático afecta con mayor intensidad a estas zonas, de modo que la reforma del REF debe entenderse también como una cuestión de “justicia social”.

Corral advirtió de que el interior y las medianías de las Islas sufren un proceso progresivo de vaciamiento, mientras el litoral turístico se satura. De hecho, recordó que el 90% de la población vive actualmente en la mitad de los municipios del Archipiélago.

En su opinión, el REF tiene un peso “enorme pero pasivo”, al representar alrededor del 13% del PIB, unos 5.500 millones de euros, ya que está diseñado para compensar, pero no para dirigir la inversión hacia la sostenibilidad.

Por ello, planteó reorientar los instrumentos fiscales del REF y reformar el texto para permitir la emisión de Bonos de Transición Energética Canaria, una deuda verde europea destinada a financiar renovables y desalación limpia, transformando así el gasto pasivo en inversión.

Según Corral, una reforma de este tipo permitiría lograr un doble efecto: fijar población en el interior mediante turismo, empleo verde y vivienda, y, al mismo tiempo, descongestionar el litoral.

Mesas de debate sobre vivienda, convivencia e innovación

Durante la primera jornada del congreso, el programa incluyó la participación de Ana Beatriz Jordao, responsable de la Oficina de ONU-Habitat en España, en la mesa dedicada a Territorio, Vivienda y Equilibrio Poblacional. En ella también intervinieron el coordinador de Dinamiza Rural de Islas Responsables Lab del Gobierno de Canarias, Jaime Hernández; la presidenta de la Cooperativa Rayo Verde, Annete Westerop; y el vicepresidente de ADER La Palma, Miguel Martín.

El encuentro abordó además la identidad y la convivencia en los municipios, con un debate en el que participaron el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García; la alcaldesa de Tijarafe, Yaiza Cáceres; y el alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez.

Otra de las mesas se centró en las prácticas de arraigo, adaptación y vida compartida, con la intervención de la técnica del equipo de Rutas 2030 en Emerge, Ianna Luna Duval; el director del Proyecto Aridane, Vicente Zapata; y el gerente de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, Alfonso Montes de Oca.

La jornada también incluyó una mesa redonda sobre innovación, tecnología y anticipación territorial, con la participación del catedrático de Electromagnetismo de la Facultad de Física de la Universidad de Santiago de Compostela, Jorge Mirá; la representante del equipo técnico de la Consejería de Educación, Silvia Guajardo; y el representante del Servicio de Transformación Digital del Cabildo de La Palma, David Acosta.