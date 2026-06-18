Canarias despertará entre nubes: las zonas donde podrían caer lloviznas según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Canarias intervalos de nubosidad, posibilidad de lloviznas dispersas y temperaturas que apenas sufrirán variaciones.

Predominarán los cielos cubiertos en las vertientes norte de las islas, mientras que en las zonas del sur dominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las precipitaciones débiles podrían aparecer de forma ocasional en las medianías septentrionales de las islas de mayor relieve durante las primeras horas del día.

El viento soplará del norte-noreste con intensidad floja a moderada, reforzándose durante la tarde. En el mar se esperan vientos del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, aumentando temporalmente hasta fuerza 6, con marejadilla o marejada y mar de fondo del norte cercana al metro de altura.

Predicciones por islas

LANZAROTE

Cielos nubosos tendiendo a poco nubosos en el sureste durante la tarde. Temperaturas estables. Viento del norte flojo, aumentando a moderado a lo largo de la mañana.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 20 - 24

FUERTEVENTURA

Predominio de nubes, tendiendo a poco nuboso en el este desde el mediodía. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo del norte, intensificándose a moderado durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 20 - 25

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de los 1.100-1.200 metros, dominarán los cielos cubiertos, con escasa probabilidad de lloviznas aisladas en medianías a primeras horas y apertura de claros por la tarde. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados o poco nubosos, con algunos intervalos nubosos matinales en la costa. Temperaturas con pocas variaciones, salvo ligeros descensos de las máximas en el norte. Viento moderado del norte con intervalos fuertes en las vertientes este y noroeste durante la tarde. Brisas en las costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 20 - 23

TENERIFE

En la vertiente norte, por debajo de los 1.200-1.300 metros, continuará el predominio de nubes bajas, con posibilidad de lloviznas ocasionales en medianías del nordeste durante la mañana y apertura de claros por la tarde. En el resto de vertientes habrá intervalos nubosos. Cumbres centrales despejadas. Temperaturas prácticamente sin cambios, salvo ligeros descensos en zonas elevadas. Viento flojo del norte, más intenso en el este y extremo noroeste, con brisas en el oeste. En cumbres, viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 22 - 27

LA GOMERA

En la vertiente norte, por debajo de los 1.200-1.300 metros, continuará el predominio de nubes bajas, con posibilidad de lloviznas ocasionales en medianías del nordeste durante la mañana y apertura de claros por la tarde. En el resto de vertientes habrá intervalos nubosos. Cumbres centrales despejadas. Temperaturas prácticamente sin cambios, salvo ligeros descensos en zonas elevadas. Viento flojo del norte, más intenso en el este y extremo noroeste, con brisas en el oeste. En cumbres, viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 21 - 25

LA PALMA

Intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes en el norte y este de la isla. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del nordeste, más intenso en las vertientes este y noroeste. Brisas en la costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 - 23

EL HIERRO

En el norte dominarán los cielos nubosos, con apertura de claros durante la tarde. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos matinales en la costa. Temperaturas sin variaciones destacadas. Viento del norte-noreste, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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