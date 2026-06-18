Canarias encara la jubilación de casi un 20% de sus activos sin 'nadie' que los sustituya

La experiencia es un grado. Que se lo digan, si no, a las empresas que cuentan con trabajadores que llevan décadas en sus plantillas. Son empleados que conocen de primera mano la trayectoria de la compañía, sus dinámicas internas, sus clientes y sus procesos, y que acumulan un conocimiento difícil de sustituir porque solo se adquiere con años de desempeño. En este contexto, la jubilación masiva que se prevé en los próximos años por la retirada del mercado laboral de los baby boomers, aquellos nacidos entre 1950 y 1961, se perfila como un desafío que no solo amenaza con desequilibrar el sistema de pensiones, sino como un riesgo organizativo.

En Canarias, casi la mitad de los activos, el 45,4%, supera ya los 45 años, lo que equivale a unas 540.000 personas de un total de 1,19 millones. En el extremo opuesto, los trabajadores más jóvenes, de entre 16 y 34 años, representan el 28,6% del mercado laboral. Eso sí, el dato más sensible se encuentra entre los mayores de 55 años, el grupo que empieza a mirar de cerca la jubilación.

Son 210.000 personas, el 17,6% de la población activa del Archipiélago, cuya salida progresiva del mercado puede tensional el releva en las empresas. Además dentro de esta franja ya hay trabajadores jubilados de facto. Es decir, aquellos empleados que recurren al paro durante el último periodo de su etapa laboral y que, en realidad, no volverán a incorporarse a su puesto de trabajo.

Este desequilibrio anticipa un reto importante para el tejido empresarial canario con el relevo generacional y la transmisión de conocimiento dentro de las empresas. Una preocupación que, de hecho, desconcierta incluso en mayor medida a las patronales que la fragilidad del sistema de pensiones. Pues bien, la salida progresiva de trabajadores con mayor experiencia puede provocar una pérdida de saber práctico difícil de sustituir de forma inmediata. Como advierte el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, si esa transición “no es adecuada, los empleados comienzan desde el principio con mucha formación, pero poca experiencia”.

En esta misma línea, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, subraya que con una jubilación “se pierde la capacidad que tiene el trabajador como mentor para ayudar a los jóvenes en su puesto”. Ortega explica que estos empleados senior aportan no solo conocimiento del trabajo que desempeñan, sino una cultura empresarial que es importante que transcienda entre generaciones.

A nivel nacional

Además este es un problema generalizado. Lo perciben así el 84% de las empresas españolas según un informe de EY bajo el título La Brújula del Talento Senior 2026. Asimismo, y aunque no hay datos insulares, a nivel nacional la dependencia del talento senior es elevada. En cerca de la mitad de las empresas (40%) los roles críticos están ocupados por profesionales de mayor edad, lo que aumenta los riesgos asociados a la pérdida de conocimientos y capacidades clave.

El estudio también proyecta un empeoramiento de la situación en los próximos años. Según EY el desequilibrio se acentuará a lo largo de la próxima década, cuando se prevé el fin de la vida laboral de más de 5,2 millones de trabajadores españoles frente a unos 1,8 millones de nuevas incorporaciones. Esto supone casi tres jubilaciones por cada nueva entrada al mercado laboral.

Por otro lado, esta pérdida de experiencia afecta especialmente a sectores donde el aprendizaje se produce durante años y en contacto directo con el oficio. En el caso de Canarias, el problema adquiere una dimensión particular por el fuerte peso del sector terciario y de los servicios. Un área intensiva en mano de obra, con mucha necesidad de presencialidad y con dificultades para automatizar determinadas tareas. Por eso, cuando falta personal o cuando no se produce un relevo ordenado, el impacto se nota de forma directa en la calidad del servicio, en los horarios, en la productividad y en la capacidad de crecimiento de las empresas. “Hay conocimientos que no se aprenden en un manual, se aprenden trabajando al lado de quien lleva años haciéndolo”, señala Alfonso.

La crisis de la vivienda

A esta situación se suma el problema de la vivienda. En plena crisis habitacional este asunto se ha convertido en una barrera para atraer trabajadores cualificados de fuera y también para retener a los jóvenes que ya viven en las Islas. Aunque una compañía consiga ofrecer un puesto, muchas personas descartan trasladarse si no pueden acceder a un alquiler asequible o si el coste de vida absorbe buena parte del salario. En este contexto, ya "no basta con ofrecer empleo si la persona que viene no encuentra dónde vivir”, analiza el presidente de la CEOE- Tenerife.

La atracción de talento se complica todavía más cuando el Archipiélago compite con otros mercados que ofrecen salarios más altos, mejores condiciones o más posibilidades de desarrollo profesional. Muchos perfiles cualificados, especialmente jóvenes o trabajadores especializados, comparan las oportunidades disponibles dentro y fuera de las Islas. Pues bien, “las empresas canarias no solo compiten entre ellas, compiten con salarios y oportunidades de fuera”.