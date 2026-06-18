Canarias pone en marcha ARCO-D, un nuevo servicio de atención y apoyo para personas LGTBIQ+

Las personas LGTBIQ+ y sus familiares contarán con un nuevo servicio de atención social y asesoramiento en Canarias. Con motivo del Día del Orgullo LGTBIQA+, que se celebra el próximo 28 de junio, el Gobierno de Canarias ha anunciado la puesta en marcha de ARCO-D Canarias, una de las principales novedades de su campaña institucional de este año.

El proyecto, que comenzará como experiencia piloto coincidiendo con la celebración del Orgullo, se desarrollará inicialmente en Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, con la intención de extenderse progresivamente al resto de las islas. El Ejecutivo autonómico busca así acercar los recursos de apoyo al territorio y ofrecer acompañamiento a quienes puedan encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, dudas o dificultades relacionadas con la diversidad afectivo-sexual y de género.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, presentó la iniciativa junto al director general de Diversidad, Celso Mendoza, y destacó que el objetivo del Gobierno es que las personas LGTBIQ+ puedan vivir su orientación sexual y su identidad de género "sin miedo" y con las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía.

El orgullo no empieza ni termina en junio

Bajo el lema 'En Canarias todas las formas de querer tienen su lugar', la campaña de este año pretende reforzar la visibilidad de la diversidad en las Islas y trasladar el mensaje de que las políticas de igualdad no deben limitarse al mes de junio. "El orgullo no empieza ni termina en junio", señaló Delgado durante la presentación.

La consejera defendió que el compromiso con la diversidad debe mantenerse durante todo el año mediante medidas de sensibilización, prevención de la discriminación y creación de espacios seguros. En este sentido, destacó la importancia de contar con recursos que permitan atender de forma cercana las necesidades de las personas LGTBIQ+ y de sus familias.

Un recurso de acompañamiento y atención social

El nombre de ARCO-D responde a un juego de palabras entre el acrónimo de Atención, Respeto, Convivencia y Oportunidades y la letra D de diversidad, además de hacer referencia al arcoíris como símbolo del colectivo.

Según explicó Celso Mendoza, el servicio contará con profesionales del trabajo social que ofrecerán orientación y acompañamiento desde la cercanía territorial. La primera fase permitirá evaluar su funcionamiento antes de ampliar su presencia a otras islas del Archipiélago.

Uno de los carteles de la campaña para celebrar el Orgullo LGTBIQ+ en Canarias / E.D.

Mendoza destacó también que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de reconocimiento y protección de los derechos LGTBIQ+, que incluye la prevención de la LGTBIfobia, la sensibilización social y la recuperación de la memoria histórica de las disidencias sexogenéricas en Canarias.

En este ámbito, el director general de Diversidad puso el foco en la importancia de reconocer la trayectoria de las personas que abrieron camino en la conquista de derechos. En especial, señaló el papel de las personas mayores LGTBIQ+, cuyas experiencias forman parte de la historia colectiva del movimiento y de los avances logrados en las últimas décadas.

Cultura, memoria y participación ciudadana

Además de la puesta en marcha de ARCO-D Canarias, el Gobierno autonómico ha preparado un programa de actividades que se desarrollará durante las próximas semanas en distintos puntos de Canarias y Madrid.

La programación incluye exposiciones, murales reivindicativos, presentaciones literarias y encuentros culturales con el objetivo de trasladar la diversidad a los espacios públicos y comunitarios. Entre las propuestas destaca una muestra dedicada a los 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario y otra exposición centrada en las luchas y resistencias del colectivo LGTBIQ+ en Canarias.

También se realizarán murales reivindicativos en municipios como Candelaria, El Paso y Puerto del Rosario, además de otras actividades culturales vinculadas a la participación ciudadana y la sensibilización.

Actos del Orgullo en Canarias

En Tenerife, la programación del Orgullo incluye la manifestación por el Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+, prevista para el sábado 27 de junio, a las 18:00 horas, con salida desde el Parque Cultural Doña Chana, en La Orotava.

La cita se suma a otros actos reivindicativos y culturales organizados durante el mes de junio en la Isla. Entre ellos figuran actividades en La Laguna, como la Marcha Solidaria contra la LGTBIfobia, el izado de la bandera del Orgullo y distintas propuestas de encuentro y sensibilización.

Por su parte, en Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento y el Colectivo Gamá han presentado la programación del Orgullo LGTBI+ 2026, que se desarrollará durante todo el mes de junio bajo el lema «Donde el aire es libre».

La agenda incluye actividades culturales, divulgativas y reivindicativas abiertas a la ciudadanía, como el ciclo de Cine LGTBI+, el programa de conferencias Activistas sin salón: distopía o realidad, la charla Orgullo Migrante y la exposición En junio, luce tus colores.

Uno de los carteles de la campaña para celebrar el Orgullo LGTBIQ+ en Canarias / E.D.

La programación culminará el último fin de semana de junio. El 26 de junio, la Plaza de Canarias acogerá una velada musical abierta al público. El 27 de junio se celebrará Orgullo en familia en la Plaza de España, con actividades infantiles y talleres para todos los públicos.

Ese mismo día tendrá lugar el acto central del programa en la capital grancanaria: la manifestación del Orgullo LGTBI+, que partirá a las 19:00 horas desde la avenida José Mesa y López hasta el parque de Santa Catalina. La jornada concluirá con una sesión musical en la Plaza de Canarias..

'Islas con Orgullo' en Madrid

La programación se trasladará también a la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, que acogerá entre el 23 de junio y el 2 de julio el ciclo «Islas con Orgullo, conversaciones LGTBIQ+ con talento canario». La propuesta plantea un espacio de encuentro en torno a la cultura, la identidad y la diversidad desde una mirada vinculada al Archipiélago.

El ciclo comenzará el martes 23 de junio, a las 19:00 horas, con una conversación sobre artes plásticas y performativas en la que participarán Pedro Perdomo, Saskia Rodríguez, Joaquín Artime y Davi Kabaro. Dos días después, el jueves 25 de junio, también a las 19:00 horas, será el turno de la literatura, con los autores Fabio Xosé Carreiro, Marcos Dosantos y Gabriel Garcher.

La actividad continuará el sábado 27 de junio, desde las 17:00 horas, con la emisión en directo del podcast @laschicasdelvolcan, en la que intervendrán Donacio Cejas, Spyros Katopodis, Antonio Torres y Marcos Gómez. El programa retomará sus sesiones el martes 30 de junio, a las 19:00 horas, con un diálogo sobre deporte LGTBIQ+ en el que participarán Omaira Perdomo, jugadora profesional de voleibol; Carlota Suárez, del Costa Adeje Tenerife; Jorge Darias, de GMadrid; y Félix Chouza, de Madrid Titanes.

El ciclo concluirá el jueves 2 de julio con una charla sobre música y una actuación en directo a cargo de Abraham Martín, vinculado a Les Arts; Felipe Rodríguez, de la ORCAM; Marta Berlín y Cristina Mahelo. Además, la sede de la Delegación mantendrá abierta una exposición de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, durante todo el periodo de actividades.