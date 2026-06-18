Canarias reivindica su legado en Uruguay en la conmemoración de los 300 años de Montevideo
El viceconsejero Octavio Caraballo y el director general de Migraciones, José Téllez, asisten a un encuentro en Montevideo como antesala del viaje oficial del presidente Clavijo
El Gobierno de Canarias asistió este miércoles en Montevideo al encuentro con la Escuela Pública Islas Canarias de la capital uruguaya, donde los niños y niñas interpretaron el himno de Canarias. El acto forma parte del programa de conmemoración del 300 aniversario de la fundación canaria de Montevideo y contó con la asistencia del viceconsejero, Octavio Caraballo, y del director general de Migraciones, José Téllez.
Esta actividad se enmarca en la agenda institucional previa al viaje oficial que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, inicia este jueves, 18 de junio, a Uruguay y Argentina, dos países con una relevante comunidad canaria y con los que el Archipiélago mantiene profundos vínculos históricos, sociales y de cooperación.
La segunda parte del viaje tendrá como destino Argentina, donde la agenda de trabajo se centrará en una reunión con el embajador de España, Joaquín María de Arístegui, con el objetivo de conocer de primera mano la situación de la comunidad canaria en el país. La delegación del Gobierno de Canarias mantendrá también encuentros con asociaciones argentinas vinculadas a la emigración isleña.
Ya en Buenos Aires, Clavijo tiene previsto participar en un encuentro con la colectividad canaria argentina. Además, la delegación conocerá algunos de los proyectos de cooperación que el Gobierno de Canarias impulsa tanto en Uruguay como en Argentina.
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