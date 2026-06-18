Un casting para una serie exige “neutralizar acento” a actrices canarias

Una convocatoria de casting para una serie de televisión que se rodará entre Madrid y Canarias ha encendido las críticas en redes sociales por una condición concreta: las aspirantes deben enviar un vídeo de presentación con “acento neutro” y ser capaces de “neutralizar acento”.

El anuncio busca actrices canarias de entre 18 y 30 años para interpretar un personaje protagonista. No exige experiencia previa, pero sí fija como requisito tener la residencia fiscal en las Islas Canarias. La polémica ha surgido por la forma en que la convocatoria plantea el habla de las candidatas, al pedir expresamente que oculten o modifiquen su acento.

El requisito que ha provocado las críticas

El texto del casting incluye dos condiciones que han concentrado la reacción pública: “neutralizar acento” y enviar un vídeo de presentación “con acento neutro”.

La formulación ha sido interpretada por numerosos usuarios como una muestra de glotofobia, término utilizado para describir la discriminación o el prejuicio hacia una persona por su forma de hablar, su acento o su variedad lingüística.

En este caso, la crítica se centra en una paradoja evidente: se buscan actrices canarias, la serie se rodará también en Canarias, pero se pide que las aspirantes eliminen o suavicen un rasgo identitario propio del Archipiélago.

Canarias como escenario, pero sin acento canario

La convocatoria señala que el rodaje tendrá lugar entre Madrid y Canarias, lo que ha intensificado el malestar. Para muchos usuarios, el problema no está en que una producción busque una determinada dicción para un personaje, sino en presentar el acento canario como algo que debe ser “neutralizado”.

El acento forma parte de la identidad cultural de Canarias. Por eso, el anuncio ha abierto un debate más amplio sobre la representación de las hablas periféricas en televisión, especialmente cuando se asocia lo “neutro” con una forma concreta de hablar y se sitúan otros acentos como una desviación que debe corregirse.

El debate sobre quién puede sonar “neutral”

La expresión “acento neutro” suele generar controversia porque no existe una forma de hablar completamente desprovista de acento. Todas las personas hablan desde una variedad concreta. Lo que a menudo se presenta como neutral responde, en realidad, a una norma social, mediática o profesional determinada.

En el caso de Canarias, esta exigencia toca una sensibilidad especialmente reconocible: la presencia del acento canario en medios estatales ha sido históricamente limitada, caricaturizada o relegada a determinados registros. Por eso, la petición de “neutralizarlo” ha sido leída como una forma de invisibilización.