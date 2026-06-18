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Concierto de Quevedo: se abre la venta general de entradas para Madrid y Barcelona

La venta general de entradas para la gira 'El Baifo Tour 2027' del artista canario se abre este jueves a las 12.00 horas tras una exitosa preventa.

Ya está abierta la venta de entradas de Quevedo para el Tour El Baifo.

Ya está abierta la venta de entradas de Quevedo para el Tour El Baifo.

Adzubenam Villullas

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Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria.

Queda apenas una hora para que se abra la venta general de entradas de Quevedo. Las entradas para los conciertos de El Baifo Tour 2027 estarán disponibles este jueves 18 de junio a partir de las 12.00 horas, después de una primera fase reservada a los seguidores que se habían preinscrito previamente.

Historia de Instagram de Quevedo recordando la venta de entradas.

Historia de Instagram de Quevedo recordando la venta de entradas. / @quevedo.pd

El artista canario ha confirmado, de momento, cuatro conciertos en la Península: dos en el Movistar Arena de Madrid, los días 9 y 10 de abril de 2027, y otros dos en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 1 y 2 de julio de 2027.

Antes de la venta general, se abrió una preventa exclusiva para los conciertos

Antes de la venta general, los fans que se habían registrado en la web oficial pudieron acceder a una preventa exclusiva. Datos registran que reunió más de 116.000 solicitudes en la primera hora: 78.755 para Madrid y 37.611 para Barcelona.

La expectación es alta, ya que estas son, por ahora, las únicas paradas peninsulares anunciadas para la gira con la que Quevedo presentará en directo su último disco, El Baifo. El propio entorno del artista ha dejado abierta la puerta a nuevas fechas, especialmente en Canarias, en la que el grancanario citó: "Será cuando menos se lo esperen".

El precio de las entradas para Madrid y Barcelona

Los precios conocidos para Madrid y Barcelona se mueven entre los 55 y los 77 euros. La pista general cuesta 77 euros, el mismo precio que la grada de categoría A; la grada de categoría B tiene un precio de 66 euros y la categoría C es la opción más económica, con entradas a 55 euros.

Lista de precios por ubicación en el Movistar Arena de Madrid.

Lista de precios por ubicación en el Movistar Arena de Madrid. / LP/DLP

Estos importes se aplican a los conciertos anunciados tanto en el Movistar Arena como en el Palau Sant Jordi, aunque la disponibilidad dependerá de cada recinto, fecha y zona seleccionada durante el proceso de compra.

Noticias relacionadas y más

Lista de precios en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Lista de precios en el Palau Sant Jordi de Barcelona. / LP/DLP

La venta general se abre hoy jueves a las 12.00 horas. Las entradas pueden adquirirse a través de este enlace. Para intentar conseguir una entrada conviene entrar con antelación, tener preparada la fecha deseada y completar el proceso de compra lo antes posible, ya que la preventa previa registró una fuerte demanda.

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