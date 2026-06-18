Confirmado por la Ley de Arrendamientos Urbanos: los caseros pueden recuperar una vivienda alquilada para un familiar si cumplen estos requisitos

Alquilar una vivienda no siempre garantiza que el inquilino pueda permanecer en ella durante toda la duración prevista del contrato. La Ley de Arrendamientos Urbanos contempla determinadas excepciones que permiten al propietario recuperar el inmueble antes de tiempo cuando existe una necesidad familiar acreditada.

Así lo ha confirmado recientemente la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que ha avalado que unos padres recuperaran su vivienda alquilada para que su hija, recién divorciada, pudiera utilizarla como residencia habitual.

Los caseros pueden recuperar la vivienda para un familiar, pero con condiciones

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite al propietario recuperar una vivienda arrendada una vez transcurrido el primer año de contrato si necesita destinarla a residencia permanente para sí mismo o para determinados familiares.

Sin embargo, la normativa establece varios requisitos. El principal es que esta posibilidad figure expresamente en el contrato de alquiler. Además, el arrendador debe comunicar al inquilino la necesidad de recuperar el inmueble con al menos dos meses de antelación. En el caso analizado por la Justicia, el contrato firmado en 2021 ya incluía una cláusula que permitía recuperar la vivienda en caso de necesidad familiar.

El divorcio de una hija permitió recuperar el piso alquilado

Los propietarios comunicaron al inquilino mediante burofax que necesitaban la vivienda para que su hija pudiera establecer en ella su residencia habitual tras divorciarse.

Viviendas de alquiler asequible en obras en Canarias. / LP / DLP

El arrendatario se negó a abandonar el inmueble y el caso terminó en los tribunales. Tanto el Juzgado de Primera Instancia de Ibiza como posteriormente la Audiencia Provincial de Palma dieron la razón a los propietarios. La clave del litigio no fue tanto la necesidad de la hija como la validez de la notificación enviada al inquilino.

Un burofax no recogido también puede ser válido

El inquilino alegó que nunca recibió la comunicación y que los propietarios debieron emplear otro sistema más seguro.

Sin embargo, la Audiencia consideró acreditada la notificación porque el burofax fue enviado a la dirección pactada en el contrato, se realizaron dos intentos de entrega y se dejó el correspondiente aviso en el buzón. Por ello, el tribunal confirmó el desahucio y permitió a los propietarios recuperar la vivienda para su hija.

Canarias también vive un aumento de los conflictos relacionados con el alquiler

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos en comunidades como Canarias, donde la escasez de oferta y el aumento de los precios han incrementado los conflictos entre propietarios e inquilinos. En este contexto, conocer las excepciones previstas por la Ley de Arrendamientos Urbanos resulta fundamental tanto para arrendadores como para arrendatarios, especialmente en un mercado cada vez más tensionado.