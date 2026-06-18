La FULP impulsa la formación de nuevos perfiles para la transformación digital de los servicios públicos en Canarias

La Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) acogió en su sede un encuentro con las personas participantes en el programa Agentes de Transformación Digital de los Servicios Públicos, una iniciativa pionera orientada a mejorar la capacitación profesional de personas desempleadas y contribuir al proceso de modernización de la Administración pública canaria.

El proyecto, financiado por el Servicio Canario de Empleo (SCE), se desarrolla a través de dos convenios de colaboración con la Fundación Universitaria de Las Palmas y la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL), con la certificación de las dos universidades públicas canarias. En total, la iniciativa permite formar a 50 personas desempleadas en competencias vinculadas a la transformación digital, la atención a la ciudadanía y la mejora de los procesos administrativos.

La propuesta combina formación especializada y experiencia práctica en un itinerario de capacitación en alternancia con el empleo. Para su desarrollo, el SCE ha concedido una subvención de 670.000 euros a cada entidad colaboradora, lo que supone una inversión global de 1,34 millones de euros destinada a preparar nuevos perfiles profesionales capaces de acompañar la digitalización de los servicios públicos en Canarias.

El acto contó con la participación de la directora del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega; la directora general de Transformación Digital de los Servicios Públicos del Gobierno de Canarias, Guadalupe González; el director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), Gustavo González; el vicegerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Fabián Palmés; el vicerrector de Docencia de la Universidad de La Laguna, José Manuel García Fraga; y la directora del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Cristina Alfonzo.

María Teresa Ortega, destacó que «esta iniciativa combina formación especializada y experiencia profesional real para preparar a nuevos perfiles capaces de impulsar la transformación digital de los servicios públicos». Además, explicó que «las prácticas se realizan en veintinueve oficinas del Servicio Canario de Empleo, lo que permite a las personas participantes conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la Administración y contribuir a que los servicios públicos sean más accesibles, sencillos y cercanos».

La FULP impulsa la formación de nuevos perfiles para la transformación digital de los servicios públicos en Canarias / LP/DLP

Por su parte, Guadalupe González, destacó que esta actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias para modernizar la Administración pública mediante la creación de una Red de Puntos de Transformación Digital. «La transformación digital solo cobra sentido cuando va acompañada de profesionales formados, con visión de servicio público y capacidad para innovar y mejorar la atención a la ciudadanía desde su trabajo diario», señaló.

Gustavo González, resaltó el valor de esta formación interuniversitaria basada en microcredenciales y recordó el respaldo prestado por el organismo desde el inicio del proyecto. En este sentido, afirmó que «avalamos la creación de este título e incorporamos el itinerario de Agente de Transformación Digital al Plan de Formación 2026 del personal público porque necesitamos perfiles preparados para liderar los procesos de cambio y modernización dentro de la Administración».

«Este proyecto está permitiendo que el alumnado acceda a metodologías y profesorado adaptados a la realidad de Canarias, con el objetivo de que puedan incorporarse posteriormente a las oficinas de empleo con todas las garantías», afirmó Fabián Palmés, quien subrayó el esfuerzo que ha hecho la FULP para habilitar tecnológicamente dos aulas espejo que «permiten el desarrollo simultáneo de las sesiones, facilitando el acceso del alumnado de distintas islas del Archipiélago a una formación adaptada a la realidad canaria».

José Manuel García Fraga resaltó el valor de esta colaboración entre ambas universidades públicas canarias, sus fundaciones, el Servicio Canario de Empleo y el SEPE para impulsar esta formación y destacó la importancia de preparar perfiles capacitados para acompañar la digitalización de la Administración pública, porque «las personas que quieran trabajar en la Administración tienen que conocer los diferentes procesos y la forma en la que la función pública se está digitalizando».

Por último, Cristina Alfonzo hizo hincapié en el compromiso de las universidades públicas canarias con la formación permanente y con la conexión entre la universidad, la Administración pública y el tejido empresarial. En este sentido, declaró que «en esta iniciativa, las universidades públicas nos hemos unido para certificar conjuntamente una formación orientada a mejorar la cualificación de las personas participantes y favorecer el objetivo principal, que es la inserción laboral».

Formación, prácticas y experiencia real

El programa incluye prácticas en 29 oficinas del Servicio Canario de Empleo, donde las personas participantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos y conocer de primera mano el funcionamiento de la Administración pública. Esta dimensión práctica permite que el aprendizaje se vincule directamente con el trabajo diario en los servicios públicos, especialmente en aquellos ámbitos relacionados con la digitalización, la orientación a la ciudadanía y la mejora de la atención administrativa.

El programa está dirigido a personas desempleadas inscritas en el Servicio Canario de Empleo que cuentan con titulación universitaria, Formación Profesional de Grado Superior, Bachillerato o un Certificado de Profesionalidad de nivel 3. En el proceso de selección se ha dado prioridad a colectivos que encuentran mayores dificultades de acceso al mercado laboral, como mujeres, jóvenes menores de 30 años y personas en situación de desempleo de larga duración.

De esta forma, el proyecto convierte la transformación digital en una oportunidad de cualificación profesional y de inserción laboral, al tiempo que contribuye a responder a uno de los principales retos de la Administración pública: incorporar perfiles preparados para acompañar los procesos de cambio, innovación y mejora en la atención a la ciudadanía.

La experiencia de las personas participantes

Para las personas que forman parte del programa, esta iniciativa supone una oportunidad para actualizar sus competencias, adquirir experiencia profesional y participar de manera directa en el proceso de transformación de los servicios públicos en Canarias.

Osián Jorge, participante en el programa, decidió incorporarse por «el carácter de vanguardia de la formación y por el cambio que ha supuesto la inteligencia artificial en los procesos de transformación digital». Según señaló, «la transformación digital ha dado un salto con la llegada de la inteligencia artificial, y este perfil requiere mucho más que simplemente entender de tecnología», ya que también implica «conocer la Administración, comunicar y aplicar los cambios de forma ordenada».

Por su parte, Melania Rodríguez subrayó que «estamos recibiendo una formación técnica bastante profunda en transformación digital, abordando ámbitos muy diversos, desde la inteligencia artificial hasta otras herramientas necesarias en el contexto actual”, señaló. Además, destacó que los conocimientos adquiridos tendrán una aplicación directa durante la fase práctica en las oficinas del Servicio Canario de Empleo. «La intención es trasladar todo lo aprendido tanto a la atención a la ciudadanía como al trabajo interno con los equipos de las oficinas. Es una formación continua que nos permitirá seguir mejorando para ofrecer el mejor apoyo posible a cada ciudadano o compañero que lo necesite», concluyó.

Con este proyecto, la FULP reafirma su papel como entidad comprometida con la formación, la empleabilidad y la innovación al servicio del desarrollo de Canarias, acompañando iniciativas que generan nuevas oportunidades profesionales y contribuyen a mejorar la relación entre la ciudadanía y los servicios públicos.

Proyecto financiado al 100 % por el Servicio Canario de Empleo (SCE), con cargo a fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el marco del convenio suscrito para el desarrollo del Programa de Formación de «Agentes de Transformación Digital de los Servicios Públicos».