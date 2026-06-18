Una bañista de 70 años, evacuada en helicóptero tras sufrir un ahogamiento en una playa del sur de Gran Canaria

Una mujer de 70 años fue trasladada este jueves en estado grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria después de sufrir un episodio de ahogamiento en la playa de Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán.

El incidente se produjo a primera hora de la mañana. A las 08.09 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que una bañista había sido rescatada del agua y se encontraba inconsciente.

Ante la gravedad de la situación, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender a la afectada y coordinar su evacuación sanitaria.

Rescatada inconsciente

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), entre ellos una ambulancia medicalizada, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado. También participaron agentes de la Policía Local, Guardia Civil y efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

A su llegada, el personal sanitario valoró el estado de la mujer y le prestó asistencia médica urgente. Según informó el SUC, la afectada presentaba signos de ahogamiento en el momento inicial de la intervención.

Tras ser estabilizada en la zona, los sanitarios procedieron a su traslado al Centro de Salud de Maspalomas, desde donde se organizó su evacuación aérea debido a la gravedad de su estado.

Traslado al Insular

El helicóptero medicalizado del SUC recogió posteriormente a la paciente y la trasladó al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado grave.

Para garantizar la operación aérea, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria aseguraron la zona del aparcamiento del centro sanitario de Maspalomas, habilitando el espacio necesario para el aterrizaje y despegue de la aeronave.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron en el dispositivo y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

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El incidente movilizó a varios recursos de emergencia en una de las zonas turísticas más concurridas del sur de Gran Canaria, donde la rápida actuación de los servicios de rescate y sanitarios resultó determinante para la asistencia y evacuación de la afectada.