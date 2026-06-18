Juan Antonio Ballesta cesa como segundo jefe del Mando Aéreo de Canarias
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se reúne con el alto mando militar en un encuentro institucional para despedirlo y reconocer su labor
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha mantenido este jueves un encuentro institucional de despedida con el general de brigada Juan Antonio Ballesta Miñarro, quien ha cesado en sus funciones como segundo jefe del Mando Aéreo de Canarias y jefe de su Estado Mayor.
La reunión tuvo lugar en el marco de los actos institucionales habituales que acompañan los relevos en responsabilidades de carácter militar y contó también con la presencia de Teresa Mayans, subdelegada del Gobierno en Las Palmas.
Balance de una etapa de colaboración institucional
Durante el encuentro, Juan Antonio Ballesta trasladó su agradecimiento al delegado del Gobierno por la colaboración mantenida entre ambas instituciones durante el tiempo en que ha desempeñado sus responsabilidades en el archipiélago.
Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, el general destacó el apoyo institucional recibido a lo largo de su etapa al frente de estas funciones dentro del Mando Aéreo de Canarias, uno de los organismos estratégicos para la coordinación de las operaciones y capacidades del Ejército del Aire y del Espacio en el archipiélago.
La reunión sirvió además para escenificar el reconocimiento mutuo entre ambas administraciones tras años de trabajo conjunto en asuntos relacionados con la seguridad, la coordinación institucional y la presencia de las Fuerzas Armadas en Canarias.
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